Kolorowy Justin Timberlake (teledysk "Filthy")

Teledysk "Filthy" to pierwsza zapowiedź nadchodzącej płyty Justina Timberlake'a "Man Of The Woods".

Justin Timberlake na okładce płyty "Man Of The Woods" /

"Man Of The Woods" zapowiadany jest jako "najbardziej ambitny album" w karierze Justina Timberlake'a, zarówno pod względem brzmieniowym, jak i tekstowym.

36-letni wokalista połączył dźwięki tradycyjnego amerykańskiego rocka z inspiracjami artystami takimi jak The Neptunes, Timbaland, Chris Stapleton i Alicia Keys. Nowy album jest opowieścią, którą zainspirowali syn i żona artysty, aktorka Jessica Biel. Inspiracją była także osobista podróż Timberlake'a - od rodzinnego Memphis do miejsca, w którym jest dzisiaj.

Pierwszy singel "Filthy" wspólnie nagrali i wyprodukowali Timberlake, Timbaland i Danja (wśród autorów wymienieni są także James Fauntleroy i Larrance Dopson).

Kolorowy, futurystyczny teledysk do "Filthy" wyreżyserował Mark Romanek. Utytułowany twórca ma na koncie 20 nagród MTV VMA i trzy statuetki Grammy. Do jego najbardziej znanych klipów należą "Hurt" Johnny'ego Casha, "Closer" Nine Inch Nails, "Scream" Michaela i Janet Jackson, "Bedtime Story" Madonny czy "Shake It Off" Taylor Swift.

Taneczny klip pokazuje Timberlake'a jako nowoczesnego wynalazcę, który prezentuje swoje najnowsze dzieło światu.



"Filthy" nie będzie jedynym klipem z "Man Of The Woods". Jeszcze przed premierą albumu, zaplanowaną na 2 lutego, ukażą się trzy teledyski, każdy w innym, wyjątkowym stylu, stworzone przez różnych reżyserów. Nowe piosenki będą wydawane co tydzień, zaczynając od 18 stycznia, aż do premiery płyty.



Dwa dni po wydaniu albumu - 4 lutego - Timberlake wystąpi jako główna gwiazda podczas Pepsi Super Bowl LII Halftime Show.



"Inspiracją dla tego albumu jest mój syn, moja żona, moja rodzina, ale także, bardziej niż na jakimkolwiek albumie, to, skąd pochodzę" - powiedział wokalista w filmie, zanim dodał: "to jest bardzo osobiste".

W 2013 roku wydał swoje ostatnie dwa albumy - "The 20/20 Experience" i "The 20/20 Experience - 2 of 2".

Na szczyty list przebojów powrócił w 2016 roku singlem "Can't Stop the Feeling!", skomponowanym do filmu "Trolle".

Obecnie Amerykanin coraz bardziej koncentruje się na karierze aktorskiej. W 2017 r. pojawił się w ostatnim filmie Woody'ego Allena, "Na karuzeli życia".