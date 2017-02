Kleszcz & DiNO zapowiadają płytę "Cyrk na qłq" (klip "Freak show")

Do sieci trafił też zwiastun nowego krążka DiNO i Kleszcza, singel "Freak show", z gościnnym udziałem Koprucha. Towarzyszy mu klip w całości nakręcony w cyrku.

Kleszcz i DiNO na planie klipu "Freak show" /Magdalena Salbert /materiały prasowe

Na "Cyrk na qłq", bo tak zatytułowana będzie nowa płyta Kleszcza & DiNO, trafi 14 premierowych utworów. Autorem wszystkich bitów jest DiNO. Gościnnie za gramofonami pojawi się DJ Bambus. Wokalnie album uświetnią: Rahim, Buka i Kopruch. Ostatniego z nich możecie usłyszeć (i zobaczyć) w numerze "Freak show".

Za realizację wideo odpowiada Radosław Bereś z grupy Ace of Art. Wystąpili w nim m.in. artyści cyrku Arlekin. Singel promuje tę bardziej szaloną część płyty. Jak zapowiadają jednak Kleszcz & DiNO, nie zabraknie na niej także nostalgicznych utworów. "Zabierzemy słuchaczy do cyrku. Nie będzie więc monotonni. Pojawią się numery ‘z życiem’, ale i dotyczące tego życia refleksje. No i z pewnością będzie jeszcze bardziej baśniowo niż ostatnio" - zdradza Kleszcz.

Do sklepów w całej Polsce album trafi 7 kwietnia br.

Tracklista "Cyrku na qłq":

1. "Welcome" (scratche: DJ Bambus)

2. "Bajka o kolorach" (scratche: DiNO)

3. "Żyletą tą"

4. "Peter Pan" ft. Buka

5. "Tornada"

6. "Między piekłem a niebem" ft. Rahim

7. "Ziemski teatr"

8. "Nie płacz"

9. "Bajka o motylku" (scratche: DJ Bambus)

10. "4 ściany wyobraźni" (scratche: DJ Bambus)

11. "Freak show" ft. Kopruch

12. "Słodko śpij" (scratche: DJ Bambus)

13. "Włóczykij"

14. "Latarnia morska".