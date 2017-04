Kleszcz & DiNo: "Cyrk na qłq" w sprzedaży

7 kwietnia do sprzedaży trafił nowy album duetu Kleszcz & DiNo "Cyrk na qłq". W dniu premiery w sieci pojawił się teledysk do kolejnego singla pt. "Ziemski teatr".

Okładka płyty Kleszcz & DiNo "Cyrk na qłq" /

Kleszcz & DiNO to hiphopowy duet, który nie daje o sobie zapomnieć. Tytuł nowej płyty to "Cyrk na qłq" więc, jak zapewniają wydawcy, podczas jej przesłuchiwania nie będzie można narzekać na nudę.

Reklama

"Kontynuacja baśniowej konwencji pozwala nam przekazać sporo emocji" - mówią artyści. "Poza tym na 'Cyrku na qłq' jest więcej melodii i rzeczy kompletnie niespodziewanych" - dodaje Kleszcz.

Wydawnictwo zawiera 14 premierowych utworów. Za ich produkcję odpowiada DiNO. Gościnnie za gramofonami pojawia się DJ Bambus. Wokalnie krążek uświetniają: Rahim ("Między piekłem a niebem"), Buka ("Peter Pan") i Kopruch ("Freak show"). Album promuje sześć singli, w tym "Ziemski teatr".

W roli chórzystki w utworze gościnnie pojawia się wokalistka niezwykle popularnego w ostatnich tygodniach zespołu Frele - Magdalena Janoszka. Autorem pomysłu na wideo, w którym Kleszcz ujawniłby swą prawdziwą twarz, a na deskach tytułowego teatru zagrałaby marionetka, jest Rahim.

W teledysku wystąpili: Kleszcz oraz studenci Wydziału Lalkarskiego PWST we Wrocławiu - Paweł Bernadowski i Monika Reks. Scenariusz to efekt połączenia pomysłów różnych twórczych ludzi, przede wszystkim: studentki reżyserii - Moniki Reks, realizatora klipu - Radosława Beresia z Ace of Art, artystów - Kleszcza & DiNO oraz ekipy MaxFloRec. Reżyserią klipu zajęli się wspólnie: Monika Reks i Radosław Bereś. Za zdjęcia i montaż odpowiada już sam Bereś.