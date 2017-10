Klaudia Kulawik przerabia Joni Mitchell ("Blue")

Jako 11-latka błysnęła w programie "Mam talent" z piorunującą interpretacją przeboju "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena. Teraz Klaudia Kulawik nagrała swoją wersję utworu Joni Mitchell.

Klaudia Kulawik w klipie "Blue"

Jesienią 2008 r. Klaudia Kulawik wystąpiła w pierwszej edycji "Mam talent". W programie TVN zajęła ostatecznie 2. miejsce, przegrywając z akrobatycznym duetem Melkart Ball. Ta edycja pomogła odkryć także takie muzyczne talenty, jak m.in. Audiofeels, Mateusz Ziółko, Paulina Lenda i beatboxer Blady Kris.

W przeciwieństwie do innych uczestników, 11-latki nie wchłonął show-biznes, choć swoją przyszłość wokalistka wciąż wiąże z muzyką.

W 2012 r. przypomniała o sobie nagrywając piosenkę "With A Friend You Know" do filmu "Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa".

- Cały czas się uczę. Takie doświadczenia pomagają mi w tym, co mam nadzieję będę robić w przyszłości - mówiła wówczas w rozmowie z Interią.

Jedną z idolek obecnie 20-letniej Klaudii jest kanadyjska artystka Joni Mitchell. To właśnie po jej utwór sięgnęła, prezentując swoją wersję "Blue".

Obecnie uczy się w British and Irish Modern Music Institute w Londynie. Absolwentami tej szkoły są m.in. Tom Odell, George Ezra, James Bay i The Kooks.