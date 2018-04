Klaudia Kulawik: Nie ma już drogi wstecz (teledysk "Follow Me")

Prawie 21-letnia wokalistka Klaudia Kulawik prezentuje swój autorski debiut w postaci piosenki "Follow Me". Dekadę wcześniej błysnęła w programie "Mam talent" z piorunującą interpretacją przeboju "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena.

Jesienią 2008 r. Klaudia Kulawik wystąpiła w pierwszej edycji "Mam talent". W programie TVN zajęła ostatecznie 2. miejsce, przegrywając z akrobatycznym duetem Melkart Ball. Ta edycja pomogła odkryć także takie muzyczne talenty, jak m.in. Audiofeels, Mateusz Ziółko, Paulina Lenda i beatboxer Blady Kris.

W przeciwieństwie do innych uczestników, 11-latki nie wchłonął show-biznes, choć swoją przyszłość wokalistka wciąż wiąże z muzyką.

W 2012 r. przypomniała o sobie nagrywając piosenkę "With A Friend You Know" do filmu "Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa".

- Cały czas się uczę. Takie doświadczenia pomagają mi w tym, co mam nadzieję będę robić w przyszłości - mówiła wówczas w rozmowie z Interią.

Klaudia obecnie uczy się w British and Irish Modern Music Institute w Londynie. Absolwentami tej szkoły są m.in. Tom Odell, George Ezra, James Bay i The Kooks. Jedną z idolek młodej wokalistki jest Joni Mitchell.



"Dużo czasu zabrało mi zrozumienie, czego tak naprawdę chcę. Muzyka towarzyszyła mi przez większość mojego życia, czasem dając zawód, by następnie podnosząc na duchu dawać motywację do dalszych działań. Jednak to, czym była na początku, a patrząc z boku można określić jako: rodzajem artystycznego obycia, zajęciem, które rozwija artystycznie, przeradzało się stopniowo w coraz więcej, by ostatecznie zadomowić się we mnie na stale. Nie ma już drogi wstecz" - pisze Klaudia na Facebooku.





"Muzyka jest i będzie mi towarzyszyć, choć zdaję sobie sprawę, że do doskonałości jeszcze dość długa droga przede mną. Mówiąc o upływającym czasie chciałam wyrazić, że nie potrafiłam się w niej odnaleźć. Nie potrafiłam określić swojego miejsca. Śpiew pojawił się nagle i przypadkowo, przez co, mówiąc szczerze, nie był celem samym w sobie. To pasja znalazła mnie, nie na odwrót. I to właśnie przez te lata uczyłam się jak ją pokochać" - podkreśla.

Kulawik zdecydowała się sama zacząć pisać piosenki - to właśnie ona jest autorką słów i muzyki do pierwszego singla "Follow Me".

"Każda rzecz wydawała się zbyt błahym nieodpowiednim tematem. Być możne niewystarczająco ważnym i istotnym. Ale może warto zacząć od tego co kryje się w moim jeszcze niedojrzałym wnętrzu i odkryć romantyczną stronę mojej natury. Tak więc, bez przedłużania, chcę podzielić się z Wami moją piosenką o... miłości 'Follow Me', bo to przecież uczucie, o które każdy zabiega, bez względu na wszystko. Każdy z nas nosi w sobie pragnienie miłości" - opowiada.

Teledysk został nakręcony w hotelu Sheraton w Krakowie i Dworku Gościnnym w Szczawnicy.



