Klara Kristin na koncercie Red Hot Chili Peppers (nowy teledysk "Goodbye Angels")

W sieci pojawił się teledysk do utworu "Goodbye Angels" z repertuaru Red Hot Chili Peppers. W klipie wystąpiła aktorka i modelka Klara Kristin.

Klara Kristin znów wystapiła w odważnej roli /Clemens Bilan /Getty Images

Utwór "Goodbye Angels" pochodzi z wydanej w czerwcu zeszłego roku płyty "The Getaway", będącej następcą "I'm With You" z 2011 roku.

Reklama

Klip do numeru został wyreżyserowany przez Thorannę "Tota" Sigurdardottir i został nakręcony podczas koncertu Red Hot Chili Peppers w Atlancie, w kwietniu tego roku.



Pojawia się w nim młoda aktorka, Klara Kristin, znana głównie z roli w kontrowersyjnym filmie Gaspara Noé "Love". Ta produkcja "tylko dla dorosłych" pokazywała niesymulowane sceny seksu w 3D.

Przypomnijmy, że muzycy Red Hot Chili Peppers odwiedzą Polskę 25 lipca i zagrają na Stadionie Cracovii. Bilety w cenach od 179 zł już w sprzedaży.



Zobacz teledysk "Goodbye Angels":

Clip Red Hot Chili Peppers Goodbye Angels

Zobacz zwiastun filmu "Love":