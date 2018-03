Kim Wilde wierzy w kosmitów (nowa płyta "Here Come The Aliens")

Jedna z najpopularniejszych wokalistek lat 80. Kim Wilde powraca z nowym albumem "Here Come The Aliens". Tytuł nie jest przypadkowy - brytyjska gwiazda twierdzi, że Obcy żyją między nami od lat.

Kim Wilde promuje nowy album /Yves De Smet / Isopix / East News

Album "Here Come The Aliens" (premiera w piątek 16 marca) zawiera 12 nowych piosenek nagranych w RAK Studios w Londynie. To dokładnie to samo miejsce, w którym powstawały utwory, które zmieniły światową scenę rocka i popu w latach 80.

Reklama

Wtedy Kim Wilde umieściła 17 singli w Top 40 brytyjskiej listy przebojów, ustanawiając w ten sposób rekord wśród brytyjskich artystek. To właśnie ta dekada była okresem jej największych triumfów z naciskiem szczególnym na płyty "Kim Wilde" (1981) i "Close" (1988).

Na nowej płycie postanowiła sięgnąć po brzmienia gitarowych riffów i mocnych perkusji. Za produkcję odpowiada brat Kim - Ricky Wilde.

W poniedziałek (12 marca) Kim w ramach promocji "Here Come The Aliens" odwiedziła studio telewizyjnego programu "Loose Women". Ujawniła, że inspiracją do nagrania nowej płyty było spotkanie z UFO w jej ogrodzie, do którego miało dojść w 2009 r.

Wprost stwierdziła też, że Obcy od dawna mieszkają na Ziemi.

"Wierzę, że są tutaj. Wierzę, że są z nami od dawna, mają na nas oko. Uważam, że są zrozpaczeni, widząc jak traktujemy siebie nawzajem i naszą planetę. Pewnie siedzą i zastanawiają się, co dalej z nami zrobić" - mówi z przekonaniem Kim Wilde.



"Wierzę, że to co widziałam, to było UFO i na pewno nie pochodziło z naszej planety" - powiedziała do nieco skonsternowanych uczestników programu.

Clip Kim Wilde Pop Don't Stop

Sprawdź tekst utworu "Pop Don't Stop" w serwisie Teksciory.pl

Oto szczegóły płyty "Here Come The Aliens":



1. "1969"

2. "Pop Don't Stop"

3. "Kandy Krush"

4. "Stereo Shot"

5. "Yours Till The End"

6. "Solstice"

7. "Addicted To You"

8. "Birthday"

9. "Cyber.Nation.War"

10. "A Different Story"

11. "Rock The Paradiso"

12. "Rosetta".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kim Wilde You Came

Sprawdź tekst utworu "You Came" w serwisie Teksciory.pl