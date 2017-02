Kim Kardashian i Kylie Jenner w klipie Kanye Westa i Tygi?

​Kanye West i Tyga pracują nad nowym teledyskiem do ich wspólnego numeru "Feel Me". W klipie wystąpić mają partnerki raperów - Kim Kardashian i Kylie Jenner.

Kim Kardashian (w środku) i Kylie Jenner (po prawej) wystąpią razem w teledysku? / Larry Busacca / Getty Images

"Feel Me" to utwór, który Kanye Westa i Tyga zaprezentowali w ostatni dzień 2016 roku. Raperzy pracują obecnie nad teledyskiem ilustrującym ich wspólny kawałek.

Wideo Tyga - Feel Me ft. Kanye West

W mediach pojawiły się informacje, że w klipie wystąpić mają życiowe partnerki raperów, czyli celebrytki Kim Kardashian i Kylie Jenner.

Przypomnijmy, że w 2013 roku Kim Kardashian wystąpiła nago z Kanye Westem w teledysku do jego utworu "Bound 2". Singel promował płytę "Yeezus" z 2013 roku.



Ponadto celebrytka "pojawiła się" w wideo swojego męża do piosenki "Famous" z jego płyty "The Life of Pablo". Klip wzbudził kontrowersje ze względu na obecność w nim figur woskowych odzwierciedlających nagie sylwetki znanych osób. Widać w nim podobizny Kanye Westa i wspomnianej Kim Kardashian, a także Taylor Swift, Amber Rose, Raya J (były chłopak Kim, z którym nagrała sekstaśmę), Chrisa Browna, Rihanny, Donalda Trumpa, Anny Wintour, Caitylnn Jenner, Billa Cosby’ego oraz byłego prezydenta USA George'a W. Busha.

Clip Kanye West Bound 2

Clip Kanye West Famous

Kim Kardashian na wystawie figur woskowych z "Famous" 1 8 Kim Kardashian i Olivia Munn na wystawie figur woskowych z klipu "Famous" w Los Angeles Autor zdjęcia: Rachel Murray Źródło: Getty Images 8