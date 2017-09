​Kim jest Rami Malek, który wcielił się w rolę Freddiego Mercury’ego?

Kiedy ujawniono pierwsze zdjęcie z planu "Bohemian Rhapsody", biograficznego filmu o grupie Queen, ludzie nie mogli uwierzyć własnym oczom. Aktor ucharakteryzowany na Freddiego Mercurego do złudzenia przypomina na nim legendarnego muzyka. Kim jest wcielający się w postać lidera Queen Rami Malek?

Rami Malek zachwyci jako Freddie Mercury? /Alberto E. Rodriguez /Getty Images

Biograficzny film o grupie Queen w reżyserii Bryana Singera będzie miał swoją premierę w grudniu 2018 roku.

Pierwotnie do roli Freddiego Mercury'ego przymierzany był komik Sacha Baron Cohen (m.in. "Borat"), ale ostatecznie jego kandydatura została odrzucona po tym, jak nie mógł dojść do porozumienia z gitarzystą Brianem Mayem i perkusistą Rogerem Taylorem. Cohen chciał opowiedzieć o burzliwym życiu wokalisty, z naciskiem na imprezy, seks i narkotyki, na co ponoć nie chcieli zgodzić się muzycy Queen.

W roli Mercury'ego zobaczymy mającego egipskie korzenie aktora Ramiego Maleka, który popularność zdobył dzięki roli Eliotta Aldersona w serialu "Mr. Robot" (m.in. nominacja do Złotego Globu).

Ma na koncie także występy w serialach "Domowy front", "Pacyfik" i filmach "Noc w muzeum", "Noc w muzeum 2", "Noc w muzeum: Tajemnica grobowca" i "Saga 'Zmierzch': Przed świtem - część 2".

Rami Malek urodził się w 1981 roku w Los Angeles, na cztery minuty przed tym, jak na świat przyszedł jego brat bliźniak, Sami (dziś jest nauczycielem).

Zanim rozpoczął swoją karierę aktorską - w 2004 roku od epizodycznej roli w serialu "Gilmore Girls" - Rami uczęszczał do tych szkół, co jego sławne koleżanki, Kirsten Dunst i Rachel Bilson.

Po otrzymaniu roli Freddiego Mercury'ego Malek w wielu wywiadach powtarzał, że czuje ciężar odpowiedzialności i zdaje sobie sprawę, że dla wielu ludzi Mercury nadal jest ikoną.





Zobacz Ramiego Maleka w charakterystycznej scenicznej pozie wokalisty Queen:

Autorem scenariusza jest nominowany do Oscara, Anthony McCarten ("Teoria wszystkiego"). W obsadzie znaleźli się Ben Hardy, który zagra Rogera Taylora ("X-Men: Apocalypse", serial "EastEnders"), Joe Mazzello jako basista John Deacon ("Park Jurajski", "The Social Network", "Pacyfik") i Gwilym Lee jako Brian May (seriale "Morderstwa w Midsomer" i "Jamestown").



Z wcześniejszych zapowiedzi dowiedzieliśmy się, że w "Bohemian Rhapsody" zostanie m.in. odtworzony słynny występ zespołu na Live Aid.

Freddie Mercury zmarł 24 listopada 1991 r. z powodu komplikacji wywołanych przez AIDS.

