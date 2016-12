Kiedy Chada wyjdzie z więzienia? Znamy datę

Przebywający obecnie w więzieniu Tomasz Chada nie wyjdzie warunkowo z więzienia przed końcem kary. Sąd Apelacyjny odrzucił wniosek obrońcy skazanego. Chada na wolności pojawi się więc najwcześniej 9 sierpnia 2017 roku.

Chada wyjdzie na wolność w sierpniu 2017 roku /Step Records /materiały prasowe

Adwokat rapera złożył zażalenie do Sądu Apelacyjnego, w którym zarzucił:

"Błąd w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę orzeczenia, który miał wpływ na treść, poprzez nieuzasadnione przejęcie, że skazany nie spełnia wymogów niezbędnych do warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, podczas gdy skazany poprzez swoje zaangażowanie w kierunku zmiany osobowości i dotychczasowego trybu życia , dobrą opinię w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, w tym brak otrzymania kar dyscyplinarnych oraz deklarowanie negatywnego stosunku co do popełnionych czynów, a także daje rękojmię, iż mimo nieodbycia kary w całości będzie przestrzegał porządku prawnego i ponownie nie popełni przestępstwa" - czytamy w zażaleniu.



Sąd Apelacyjny ostatecznie nie uwzględnił jednak wniosku prawnika i przychylił się do wcześniejszych ustaleń Sądu Okręgowego w Opolu i nie zezwolił na zwolnienie warunkowe.

"Postawa skazanego oceniania całościowo nie przemawia za udzieleniem warunkowego zwolnienia. Wprawdzie w ostatnim czasie jego zachowanie poprawiło się nie mniej jednak w postawie skazanego nie utrwaliły się jeszcze pozytywne zmiany i wymaga on dalszego oddziaływania wychowawczego (...). Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności może nastąpić tylko wtedy, gdy sąd w następstwie oceny wskazanych tam okoliczności nabierze przekonania, że skazany pomimo nieodbycia kary w całości będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni już przestępstwa (...)" - czytamy w argumentacji sądu. Badający sprawę dodali również, że Chada nie wrócił do zakładu karnego z poprzedniej przepustki i musiał być za nim rozesłany list gończy.



Na całe zamieszanie odpowiedział sam Chada.

"Tak się składa, że nadal przebywam w zakładzie karnym. I muszę z przykrością stwierdzić, że posiedzę w tych obskurnych warunkach do 9 sierpnia 2017 r." - napisał Chada w liście, który został opublikowany Facebooku. Dodatkowo raper życzył wszystkim wesołych świąt.

Tomasz Chada trafił do więzienia w lutym 2015 roku. Raper był poszukiwany listem gończym, ponieważ w grudniu 2013 roku nie wrócił do ZK z przepustki. Muzyk przez ponad rok czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, co nie przeszkodziło mu w wydaniu płyty "Efekt Porozumienia" oraz nakręceniu kilkunastu teledysków na terenie całego kraju.