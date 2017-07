Kesha na zdjęciach z dzieciństwa ("Learn to Let Go")

Poniżej możecie zobaczyć najnowszy teledysk amerykańskiej wokalistki Keshy, szykującej się do premiery płyty "Rainbow" (11 sierpnia).

Kesha jako dziecko w teledysku "Learn to Let Go" /

Przypomnijmy, że od 2014 roku Kesha toczyła batalię sądową ze swoim menedżerem i producentem Dr. Luke'iem, którego oskarżała o ograniczanie jej wolności artystycznej, nadużycia seksualne, zmuszanie do przyjmowania narkotyków, a także będące efektem tego wszystkiego kłopoty ze zdrowiem i zaburzenia odżywiania. W 2016 r. sąd oddalił zarzuty pod adresem Lukasz Gottwalda (tak brzmi prawdziwe imię twórcy i byłego szefa Kemosabe Records).



Po różnych perturbacjach, Kesha postanowiła zrezygnować z dalszych przepychanek w sądzie i skupiła się na tworzeniu nowej muzyki. W 2016 roku można było usłyszeć ją w utworze Zedda "True Colors". Na początku lipca piosenkarka zaprezentowała pierwszy solowy utwór od dłuższego czasu.

Na początku lipca Amerykanka pokazała kolorowy teledysk do singla "Praying" (utwór został nagrany we współpracy z producentem Macklemore'a, Ryanem Lewisem), a raptem kilka dni później wypuściła klip "Woman". Teraz możemy zobaczyć "Learn to Let Go".

W wyreżyserowanym przez Isaaca Ravishankara najnowszym teledysku "Learn to Let Go" wykorzystano prywatne filmiki z dzieciństwa, przenosi widza do rodzinnego domu małej Keshy.



Inspiracją do napisania "Learn To Let Go" była przyjaciółka Keshy, która ma niezmiennie pozytywne nastawienie, mimo wielu przeciwności życiowych. Piosenka opowiada historię Keshy, która zamiast chować urazę, wybiera przebaczenie i pogodzenie z przeszłością. Kesha skomponowała ten utwór z matką oraz ze Stuartem Crichtonem i Pebe Sebert, a za jego produkcję odpowiada Ricky Reed.