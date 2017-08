Kesha i jej "Hymn" dla outsiderów

​Kesha opublikowała kolejny utwór - "Hymn" - który zadedykowała marzycielom i outsiderom na całym świecie. Piosenka jest zapowiedzią jej nowego albumu.

Kesha szykuje się do premiery nowej płyty /Christopher Polk /Getty Images

"Hymn" to kolejna, czwarta już piosenka, po "Praying", "Woman" oraz "Learn to Let Go", zapowiadająca album Keshy "Rainbow", którego premiera odbędzie się 11 sierpnia.

Dla wokalistki to specjalny ukłon dla fanów. Wielu z nich podzieliło się z nią osobistymi historiami, opowiadając, w jaki sposób jej muzyka pomogła przetrwać im trudne momenty w życiu.

"Oto hymn dla tych bez hymnu, dzieciaków bez religii" - śpiewa Kesha w tej piosence wyprodukowanej przez Ricky'ego Reeda i Jonny'ego Price'a. Kesha napisała ten utwór z Cara Salimando i matką, Pebe Sebert.

Okładka płyty "Rainbow"

Wokalistka ponownie wyjaśniła sens piosenki za pomocą listu, który ukazał się na stronie Mic.

"Ta piosenka jest poświęcona wszystkim idealistom na całym świecie, którzy nie odwracają się od postępu, miłości i równości, nawet wtedy, gdy te wartości te są kwestionowane. Dedykuję go tym, którzy wychodzili na ulice, aby protestować przeciwko rasizmowi, nienawiści i wszelkiej dyskryminacji. Dedykuję go także każdemu, kto czuje się niezrozumiany albo nieszanowany za to, kim jest przez świat." - tłumaczy Kesha.

Wideo Kesha - Hymn (Audio)

