Kesha: Gitara na odwyku

Kesha przyznała, że musiała błagać personal w klinice odwykowej o gitarę, aby mogła napisać utwór "Rainbow".

Kesha dzięki udostępnionej gitarze stworzyła piosenką tytułową z "Rainbow" w ciągu godziny /Christopher Polk /Getty Images

Przypomnijmy, że w 2014 roku Kesha trafiła do kliniki odwykowej. W tamtym czasie cierpiała na poważne zaburzenia odżywania oraz miała problem z alkoholem. Wokalistka w rozmowie z Refinery29 przyznała, że znajdowała się wtedy w bardzo mrocznym momencie swojego życia.

Piosenkarka zdradziła, że w trakcie odwyku prosiła personel o pożyczenie jej gitary. Gdy w końcu otrzymała instrument w godzinę stworzyła utwór "Rainbow", będący utworem tytułowym z jej trzeciej płyty, która ukazała się 11 sierpnia.

"Każdego dnia chciałam tylko płakać i grać tę piosenkę, ponieważ przechodziłam przez bardzo ciężki okres. Wiedziałam, że muszę się zmienić, zadbać o siebie i zaakceptować siebie, ale nie miałam pojęcia, od czego zacząć" - opowiadała.

Ponadto Kesha przyznała ponownie, że płyta "Rainbow" uratowała jej życie.

"Chciałam nazwać go ‘Rainbow’, ponieważ po burzy pojawia się tęcza, a ja po ostatnich wydarzeniach w moim życiu, czułam się, jakby sztorm przechodził przez moje życie" - opowiadała.

Trzeci album Keshy promowały single "Praiying", "Woman", Learn to Let Go" I "Hymn".