Kendrick Lamar i SZA w teledysku "All the Stars"

W sieci dostępny jest już teledysk do utworu "All the Stars: Kendricka Lamara i SZA. Piosenka powstała na potrzeby filmu Marvela "Czarna Pantera".

Kendrick Lamar i SZA połączyli siły w utworze "All the Stars", który trafił na ścieżkę dźwiękową do "Czarnej Pantery". Premiera filmu Marvela zaplanowana jest na 16 lutego.

Za produkcję i kuratelę nad ścieżką dźwiękową produkcji odpowiada Kendrick Lamar i Anthony Tiffith. Do utworu "All the Stars" amerykański raper zaprosił współpracującą z nim już wcześniej, wschodzącą gwiazdę, SZA.

"’Czarna Pantera' Marvela jest niesamowita, od obsady po reżysera. Wielkość tego filmu polega na pokazaniu wspaniałego połączenia sztuki i kultury. Jestem zaszczycony, że mogę przekazać swoją wiedzę na temat produkowania i komponowania muzyki wraz z wizją Ryana (Cooglera, reżysera filmu - przyp. red.) i Marvela" - napisał Kendrick Lamar w specjalnym oświadczeniu.

Teledysk do "All the Stars", w którym wystąpili Lamar i SZA, wyreżyserował Dave Meyers z pomocą swoich przyjaciół.



