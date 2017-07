​Keith Richards: Wkrótce nowy album The Rolling Stones

Gitarzysta The Rolling Stones Keith Richards ujawnił, że słynny brytyjski zespół pracuje nad nowym albumem. Powiedział to po ujawnieniu zdjęcia, przedstawiającego brytyjskiego rapera Skepty w studiu nagrań razem z legendarnym zespołem.

Siedemdziesięcioletni rockmani koncertowali intensywnie w ciągu ostatniej dekady, ale w tym czasie nie opublikowali nowego albumu studyjnego. Choć wydali w grudniu album z coverami bluesa, zatytułowany "Blue & Lonesome", ich ostatni oryginalny autorski album "A Bigger Bang", pochodzi z 2005 roku.

Zapytany w miniony weekend przez fanów na forum na swoim kanale Youtube, kiedy będzie można usłyszeć nowy album The Rolling Stones, Keith Richards odpowiedział: "Tak, w istocie, będzie to bardzo, bardzo szybko".

Shane Gonzales, założyciel Midnight Studios w Londynie, opublikował na początku tego miesiąca na Instagramie zdjęcie rapera Skepty z wokalistą Stonesów Mickiem Jaggerem, wywołując natychmiast spekulacje na temat ich współpracy i możliwej, przygotowywanej płyty Stonesów.

Richards ujawnił, że następny album może zawierać parę bluesowych klasyków, wspominając, jaką to przyjemność miał podczas nagrywania bluesowych coverów. Podkreślił również, że nagrywanie nowych piosenek przyniesie Stonesom "powiew energii".

The Rolling Stones mają zaplanowane koncerty na stadionach europejskich we wrześniu i październiku tego roku.

