​Kehlani opowiedziała o swojej seksualności. Jest lesbijką?

W związku z dużym zainteresowaniem fanów Kehlani postanowiła skomentować swoją orientację seksualną.

Kehlani otworzyła się przed fanami /Kevin Winter /Getty Images

Kehlani supportowała Demi Lovato na jej trasie koncertowej promującej album "Tell Me You Love Me".



Po tym, jak wokalistka pocałowała Lovato, jej fani zaczęli zastanawiać się nad jej orientacją seksualną. Kehlani postanowiła rozwiać wątpliwości internautów na Twitterze.

"Ciągle jestem o to pytana, więc... jestem queer. Nie bi, nie hetero. Pociągają mnie kobiety, mężczyźni, NAPRAWDĘ pociągają mnie queerowi faceci, niebinarni, interseksualiści, transseksualiści" - napisała Kehlani w serii postów.

Kehlani promuje obecnie wydaną w 2017 roku płytę "SweetSexySavage".