Kazik i Kwartet ProForma: "Most" i 200 tysięcy rysunków

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do utworu "Most". To drugi singel promujący płytę "Tata Kazika kontra Hedora" nagraną przez Kazika Staszewskiego i Kwartet ProForma.

Kazik prezentuje nowy teledysk /Fot. Mikołaj Zacharow /Reporter

Współpraca Kazika Staszewskiego z poznańskim Kwartetem ProForma sięga 2012 r. Razem wykonują solowe utwory wokalisty grupy Kult oraz nagrania z dorobku jego ojca - Stanisława Staszewskiego.

Dotychczas wspólnie wydali płytę "Wiwisekcja" oraz koncertowe DVD "Diwidisekcja" z 2015 r.

W połowie maja ukazał się album "Tata Kazika kontra Hedora". To nawiązanie do płyt Kultu "Tata Kazika" z 1993 roku i "Tata 2", która ukazała się w 1996 roku.

W teledysku "Most" reżyser Łukasz Jedynasty wykorzystał technikę malowanych na szkle rysunków. By uzyskać efekt obrazów komponujących się z treścią utworu, Jedynasty stworzył niemal 200 tysięcy rysunków i projektów.



Clip Kazik Most - i Kwartet ProForma