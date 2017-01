Każda scena z "My Heart Will Go On" w tle wygląda lepiej? Szalony pomysł internauty

"My Heart Will Go On", utwór Celine Dion z 1997 roku, to ponadczasowy przebój. Dla jednego z internautów piosenka jest tak kultowa, że zaczął pod różne sceny filmowe lub inne nagrania wideo wstawiać fragment piosenki. Jaki osiągnął efekt? Zobaczcie sami.

Przebój Celine Dion cieszy się w sieci drugą młodością /Mike Coppola / Getty Images

Profil "Celine a Scene" śledzi obecnie na Facebooku ponad 348 tys. fanów. W jego opisie możemy przeczytać kilka słów od autora. "Cześć jestem Dave, dodaję Celine Dion do epickich scen, aby stawały się jeszcze bardziej epickie".

W ten sposób przebój stworzony na potrzeby filmu "Titanic" z 1997 roku, za którego twórcy otrzymali m.in. Oscara, Grammy, nagrodę Billboard Music oraz Złotą Satelitę, zaczął "ubogacać" kultowe sceny filmowe oraz ważne wydarzenia, które zostały nagrane.

"My Heart Will Go On" podłożone pod m.in. fragment zaprzysiężenia Donalda Trumpa, wpadki w telewizji, wydarzenia sportowe, cieszą się ogromną popularnością. Każdy z filmów zgarnia po kilka tysięcy polubień oraz kilkaset tysięcy, a nawet kilka milionów wyświetleń.

Oto kilka przykładów: