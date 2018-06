Kayah i KęKę razem ("Supermenka" na nowo)

Raper KęKę i wokalistka Kayah połączyli siły i zaprezentowali teledysk do nowej wersji jej przeboju "Supermenka".

"Supermenka 2018" to pierwsza odsłona projektu T-Mobile Electronic Beats "Powroty".

Organizatorzy ujawniają, że współpraca Kayah i KęKę to zapowiedź kolejnych odświeżonych singli.

Pierwotna wersja "Supermenki" pojawiła się na płycie "Zebra" (1997). W utworze Kayah wykorzystała fragmenty przeboju Stevie'ego Wondera "I Just Called To Say I Love You". W klipie do oryginalnej wersji wystąpił Ice-T - legenda amerykańskiego gangsta rapu.

Nowa "Supermenka 2018" to inne brzmienie, nowy tekst i zaskakujące podejście do tematu poruszonego przez Kayah lata temu.

"Gdy tylko dostałem propozycję udziału w projekcie T-Mobile Electronic Beats POWROTY, aby odświeżyć wspólnie któryś z przebojów Kayah, nie zastanawiałem się ani chwili. Pierwszy kawałek, który przyszedł mi do głowy, to była właśnie 'Supermenka'. Ten numer z 1997 roku, to chyba moje pierwsze muzyczne wspomnienie z Kayah. Już nie pamiętam, czy to przez obecność Ice-T w klipie, czy może już wtedy w mojej 14-letniej głowie, kiełkowała myśl, że Supermenka widzi tylko jedną stronę medalu... :). Chciałem zaprezentować swój punkt widzenia i cieszy mnie, że moja wizja i mój pomysł na utwór został przyjęty w 100%. No i ten listonosz... Nie mogło być inaczej" - śmieje się KęKę.

Z nowej wersji i współpracy z radomskim raperem zadowolona jest również Kayah.

"Uwielbiam kiedy utwory dostają nowe aranże, nowe brzmienia i nowe życie. Wiecie doskonale, że kocham muzyczne eksperymenty. Długo poszukiwaliśmy odpowiedniego rapera. Kiedy zapoznałam się z twórczością KęKę, jego historią, metamorfozą, rozwojem i przede wszystkim utworami, z których płynie mądrość, trafność spostrzeżeń, ale też wielki dystans do siebie i świata, wiedziałam że to musi być on. Ogromnie ucieszyłam się kiedy przyjął moje zaproszenie do projektu i wybrał 'Supermenkę'. A kiedy już go poznałam w studiu, wiedziałam, że zrobimy wspólnie wyjątkową rzecz. Myślę, że intuicja mnie nie zawiodła" - mówi Kayah.