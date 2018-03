Kayah i Idan Raichel w akustycznej wersji "Po co"

Specjalnie na wiosnę powstała akustyczna wersja przeboju "Po co" Kayah i izraelskiego muzyka Idana Raichela.

Kayah prezentuje wiosenną wersję "Po co" AKPA

Niespełna rok po premierze utworu, Kayah wraz z Janem Smoczyńskim przygotowała, nową wiosenną wersję utworu, dla wszystkich tych, którzy lubują się w bardziej akustycznych a nie klubowych klimatach muzycznych. Główne instrumenty użyte w nowej wersji to gitara akustyczna, kontrabas, akordeon i marimba.

Do nowej wersji powstał także bardzo wiosenny klip, pokazujący Kayah wraz z jej przyjaciółmi - muzykami, podczas jednego z kreatywnych spotkań. Teledysk w całości został zrealizowany przez Krzysztofa Szlęzaka.



"Stworzenie nowej wersji takiego hitu jakim stało się 'Po co', wcale nie było łatwe. Bardzo wszyscy przywykliśmy do tej pierwotnej, bardzo przebojowej aranżacji. Przy pracy nad nową wersją albo wychodziła nam dokładnie taka sama, tylko zagrana akustycznie, albo zmieniajac tempo i harmonię wychodził nam w brzmieniu smutny utwór, co oczywiście kompletnie nie zgrywało się z pozytywnym i radosnym tekstem utworu" - opowiada Kayah.

"Muszę przyznać, że z tej wersji jestem bardzo dumna. Jest ciepła, radosna, lekka i przyjemna. Nie wiem, czy to efekt świeżości, ale na tę chwilę lubię ją nawet bardziej niż oryginał. Mam nadzieję, że ci którzy polubili wersję pierwotną, polubią także tę, choć przypominam, że nowa wersja nie anuluje pierwotnej, daje tylko wybór" - zaznacza wokalistka.

Z efektu końcowego cieszy się także Idan Raichel.

"Zazwyczaj, kiedy utwór staje się przebojem, ludzie chcą zrobić remiks klubowy. A ja ucieszyłem się, że powstanie wersja akustyczna. Kiedy już powstała, zacząłem jej słuchać. Przyznaję, że to jest zupełnie inne podejście i jestem bardzo, bardzo zadowolony z końcowego rezultatu. Powiedziałem po prostu 'Wow! To jest piękne!'. To jest właśnie to, co kocham w Kayah i jej zespole. Nie wiem, czy tak jest w całej Polsce, ale Kayah przenosi sztukę w inny wymiar. Naprawdę to doceniam" - mówi muzyk.

