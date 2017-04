Kayah i Idan Raichel (teledysk "Po co")

Kayah zaprezentowała nowy singel "Po co", który powstał we współpracy z izraelskim muzykiem, Idanem Raichelem.

Kayah pokazała nowy materiał / Piętka Mieszko /AKPA

Słowa piosenki autorstwa Kayah to wezwanie do tego, by cieszyć się chwilą, nie rozdrapywać ran z przeszłości i nie martwić się na zapas. Czerpać radość z tego co tu i teraz, doceniać, co się ma, nie tracić czasu na dawne cierpienia i na obawy o przyszłość.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kayah o nowym utworze "Po co" i pracy nad płytą INTERIA.PL

Reklama

Autorem muzyki do utworu jest światowej sławy izraelski muzyk - Idan Raichel. Natomiast muzycznie utwór wyprodukowali Jan Smoczyński i Kayah.



Kayah przyznaje: "Ten utwór to moja autoterapia na wrodzone czarnowidztwo, obawy o przyszłość i widzenie szklanki do połowy pustej. Napisałam tekst, który jest w opozycji do tej teorii i skłania do bycia całym sobą tu i teraz i czerpania tego, co najlepsze z każdej najdrobniejszej chwili naszego życia. Chcę, by ten utwór pomógł również mi wcielić ten mechanizm w życie. Lato przed nami. Będzie dobrze. Będzie pięknie".



Premierze singla towarzyszy teledysk, w którym wystąpili młodzi ludzie z pasją: DJka, tancerka, kite surferka, właściciel food trucka i muzyk - sam Idan Raichel. Ich sylwetki przed premierą klipu były prezentowane w akcji teaserowej #PoCo. Wszyscy tancerze w klipie pochodzą z Egurrola Dance Studio, a batucadę prezentują wraz z Kayah muzycy z Ritmo Bloco.

Zobacz teledysk "Po co":



Clip Kayah Po co feat. Idan Raichel

Sprawdź tekst utworu "Po co" w serwisie Teksciory.pl