Katy Perry życzy smacznego! Posłuchaj nowego utworu "Bon Appétit"

​Katy Perry zaprezentowała swój nowy singel "Bon Appétit". Piosenka zwiastuje nowy album amerykańskiej wokalistki.

Katy Perry szykuje nową płytę /Rony Alwin /materiały prasowe

Utwór jest kolejnym, po platynowym już singlu "Chained to the Rhythm," zwiastunem nadchodzącej płyty Katy Perry.

Reklama

Sprawdź tekst i posłuchaj "Chained to the Rhythm" w serwisie Teksciory.pl

W "Bon Appétit" Amerykankę wspiera hiphopowe trio z Atlanty - Migos.

Utwór będzie miał swoją telewizyjną premierę 20 maja, w finale obecnego sezonu programu "Saturday Night Live".

Tylko w pierwszym dniu poprzedni singel Katy Perry - "Chained to the Rhythm" - odnotował trzy miliony streamów na Spotify. Utwór dotarł do pierwszego miejsca w Irlandii, Australii, Niemczech, Włoszech, Finlandii, Hiszpanii, Danii, Japonii, a także w Polsce. Piosenka została nagrana razem z wnukiem Boba Marleya, Skipem Marleyem. Do współpracy przy numerze Perry zaprosiła również Się i producenta Maxa Martina.

Posłuchaj utworu "Bon Appétit":



Wideo Katy Perry - Bon Appétit (Audio) ft. Migos

Sprawdź tekst utworu "Bon Appétit" w serwisie Teksciory.pl