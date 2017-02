Katy Perry zaliczyła wpadkę na Oscarach

Katy Perry pojawiła się na imprezie "Vanity Fair", zorganizowanej po ceremonii wręczania Oscarów. Brązowa kreacja wokalistki miała jednak pewien defekt, co zauważyli internauci.

Katy Perry na tegorocznej imprezie po Oscarach /Pascal Le Segretain / Getty Images

Katy Perry na imprezie po Oscarach pojawiła się w towarzystwie przyjaciela Dereka Blasberga oraz swojego partnera, Orlando Blooma.

Wokalistka miała na sobie brązową suknię od Jean Paula Gaultiera. Większość dziennikarzy oceniła bardzo pozytywnie jej wieczorową kreację. Mimo to, Perry nie uniknęła wpadki.

Internauci wychwycili, że w momencie, gdy piosenkarka oglądała ceremonię rozdania Oscarów wraz Jamesem Cordenem, w założonej sukni zrobiła się dziura, która odsłaniała fragment jej pośladków.



"Jestem skonsternowany tyłem sukni Katy Perry" - napisał jeden z internautów.

"Czy ktoś z 'Vanity Fair' może pomóc Katy Perry z suknią?" - wtórował mu inny użytkownik Twittera.

Przypomnijmy, że wokalistka obecnie promuje nowy singel "Chained To The Rhythm", który zaprezentowała m.in. na Grammy i Brit Awards. Na potrzeby teledysku do utworu, gwiazda przefarbowała włosy na blond.