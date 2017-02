Katy Perry wystąpi na Grammy 2017 z utworem "Chained To The Rhythm"

Katy Perry dołączyła do grona gwiazd, które swoim występem uświetnią tegoroczną galę rozdania nagród Grammy. Oprócz Amerykanki zaprezentują się także m.in. Adele, Daft Punk z The Weeknd oraz Bruno Mars i Metallica.

Katy Perry podczas ceremonii Grammy w 2013 roku /Jason Merritt / Getty Images

Organizatorzy tegorocznej ceremonii wręczenia statuetek Grammy ogłosili, że podczas wydarzenia na scenie zaprezentuje się również Katy Perry. Wokalistka zaprezentuje nowy utwór "Chained To The Rhythm".

Wśród innych potwierdzonych gości, którzy zaśpiewają w trakcie ceremonii znaleźli się Adele, Daft Punk z The Weeknd, Bruno Mars, Metallica, Alicia Keys oraz Beyonce, która kilka dni temu ogłosiła, że spodziewa się bliźniąt.

Gala rozdania Grammy odbędzie się 12 lutego. W roli prowadzącego wystąpi brytyjski komik James Corden.

Podczas zeszłorocznej ceremonii Grammy triumfowała Taylor Swift, która (za płytę "1989") zdobyła statuetkę w najważniejszej kategorii - album roku. W swoim przemówieniu, które szybko obiegło media na całym świecie, Swift nie tylko podkreśliła fakt bycia pierwszą kobietą, która dwukrotnie zdobyła nagrodę Grammy dla płyty roku, ale i z klasą utarła nosa Kanye Westowi. Raper w utworze "Famous" niejako przypisał sobie zasługę rozsławienia Amerykanki. W tekście znajduje się linijka: "Mógłbym uprawiać seks z Taylor. Sprawiłem, że ta zdzira stała się sławna".



"Stojąc tutaj, chcę powiedzieć wszystkim młodym kobietom - będziecie miały do czynienia z ludźmi, którzy będą chcieli umniejszyć wasz sukces lub przypisać sobie zasługi za wasze osiągnięcia albo waszą sławę. Jednak jeżeli skupicie się na pracy i nie dacie się zdominować tym osobom, to kiedy dotrzecie tam, gdzie zmierzacie, rozejrzycie się wokół i zorientujecie się, że to tylko i wyłącznie wasza zasługa. I będzie to najlepsze uczucie na świecie. Dziękuję za ten moment" - powiedziała Swift, bezpośrednio odnosząc się do fragmentu utworu "Famous" Westa.

Słowa Amerykanki wykorzystano w spocie reklamującym tegoroczną ceremonię rozdania nagród Grammy. Wystąpiły w nim młode kobiety i dziewczynki prezentujące swoje różne hobby.