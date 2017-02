Katy Perry wystąpi na Grammy 2017

Katy Perry dołączyła do grona gwiazd, które swoim występem uświetnią tegoroczną galę rozdania nagród Grammy. Oprócz Amerykanki zaprezentują się także m.in. Adele, Daft Punk z The Weeknd oraz Bruno Mars i Metallica.

Katy Perry podczas ceremonii Grammy w 2013 roku /Jason Merritt / Getty Images

Organizatorzy tegorocznej ceremonii wręczenia statuetek Grammy ogłosili, że podczas wydarzenia na scenie zaprezentuje się również Katy Perry.

Wśród innych potwierdzonych gości, którzy zaśpiewają w trakcie ceremonii znaleźli się Adele, Daft Punk z The Weeknd, Bruno Mars, Metallica, Alicia Keys oraz Beyonce, która kilka dni temu ogłosiła, że spodziewa się bliźniąt.

Gala rozdania Grammy odbędzie się 12 lutego. W roli prowadzącego wystąpi brytyjski komik James Corden.

Podczas zeszłorocznej ceremonii Grammy triumfowała Taylor Swift, która (za płytę "1989") zdobyła statuetkę w najważniejszej kategorii - album roku. W swoim przemówieniu, które szybko obiegło media na całym świecie, Swift nie tylko podkreśliła fakt bycia pierwszą kobietą, która dwukrotnie zdobyła nagrodę Grammy dla płyty roku, ale i z klasą utarła nosa Kanye Westowi. Raper w utworze "Famous" niejako przypisał sobie zasługę rozsławienia Amerykanki. W tekście znajduje się linijka: "Mógłbym uprawiać seks z Taylor. Sprawiłem, że ta zdzira stała się sławna".



"Stojąc tutaj, chcę powiedzieć wszystkim młodym kobietom - będziecie miały do czynienia z ludźmi, którzy będą chcieli umniejszyć wasz sukces lub przypisać sobie zasługi za wasze osiągnięcia albo waszą sławę. Jednak jeżeli skupicie się na pracy i nie dacie się zdominować tym osobom, to kiedy dotrzecie tam, gdzie zmierzacie, rozejrzycie się wokół i zorientujecie się, że to tylko i wyłącznie wasza zasługa. I będzie to najlepsze uczucie na świecie. Dziękuję za ten moment" - powiedziała Swift, bezpośrednio odnosząc się do fragmentu utworu "Famous" Westa.

Słowa Amerykanki wykorzystano w spocie reklamującym tegoroczną ceremonię rozdania nagród Grammy. Wystąpiły w nim młode kobiety i dziewczynki prezentujące swoje różne hobby.