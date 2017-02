Katy Perry wyśmiała problemy psychiczne Britney Spears?

Katy Perry rozzłościła fanów Britney Spears. Według nich Perry wyśmiała załamanie nerwowe, jakie przeszła ich idolka w 2007 roku.

Przypomnijmy, że w 2007 roku Britney Spears przeszła załamanie nerwowe, co pchnęło ją do zgolenia swoich długich blond włosów.

Katy Perry, która była gościem tegorocznej gali rozdania nagród Grammy, udzieliła krótkiego wywiadu na czerwonym dywanie. Dziennikarz zapytał ją, jak się czuje, wracając do muzyki po przerwie.

"To się nazywa dbanie o zdrowie psychiczne - mówiła gwiazda i dodała - Fantastycznie. I nie ogoliłam jeszcze mojej głowy".

W innym wywiadzie, jakiego Katy Perry udzieliła tego wieczoru, wokalistka mówiła o swoich częstych zmianach koloru włosów. Amerykanka ponownie odniosła się do problemów natury psychicznej, z jakimi borykała się swego czasu wspomniana Britney Spears.

"Miałam już wszystkie i jedyną rzeczą, jaka mi została, to ogolenie głowy, co zostawiam na czas publicznego załamania. Jestem bliska tego" - powiedziała Perry.

