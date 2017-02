Katy Perry w parku rozrywki (teledysk "Chained To The Rhythm")

Już ponad 7,7 mln odsłon ma opublikowany 21 lutego teledysk "Chained To The Rhythm" Katy Perry.

Katy Perry zaprezentowała "Chained To The Rhythm" na gali Grammy 2017 /fot. Christopher Polk / Getty Images

Utwór "Chained To The Rhythm" to pierwszy singel z nadchodzącej płyty Katy Perry.

Reklama

Nagranie w dniu premiery zanotowało ponad 3 mln odtworzeń w serwisie Spotify ustanawiając rekord odsłuchań w kategorii wokalistek w ciągu 24 godzin od premiery.

Teledysk do piosenki został nakręcony w ciągu trzech styczniowych dni na terenie parku Six Flags Magic Mountain w kalifornijskiej Valencii. Za kamerą stanął Matthew Cullen (m.in. Jay-Z, Beck), który współpracował wcześniej z Katy Perry przy teledyskach do "Dark Horse" i "California Gurls".

Piosenka została nagrana razem z wnukiem Boba Marleya, Skipem Marleyem. Do współpracy przy numerze Perry zaprosiła również Się i producenta Maxa Martina.



Clip Katy Perry Chained To The Rhythm ft. Skip Marley

Sprawdź "Chained To The Rhythm" w serwisie Teksciory.pl!

Zapowiadając premierę nowego singla, Katy Perry zaprezentowała również swój odmieniony wizerunek.



Ostatni album Katy Perry zatytułowany "Prism" miał swoją premierę 18 października 2013 roku. Od tamtej pory amerykańska wokalistka zaprezentowała tylko jeden nowy kawałek - powstały na potrzeby zeszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Rio singel "Rise".

***Zobacz materiały o podobnej tematyce***