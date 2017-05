Katy Perry: O czym jest piosenka "Bon Appetit"?

Nowy przebój Katy Perry jest o jedzeniu? Nic bardziej mylnego! Głośne zapowiedzi wokalistki, że będzie śpiewać o seksie znalazły swoje potwierdzenie w singlu "Bon Appetit".

"Zamierzam napisać piosenkę o seksie! Zrobiłam to i myślę, że wyszło naprawdę świetnie, uprawiam seks i lubię pisać o wszystkich moich doświadczeniach życiowych!" - zapowiadała Katy Perry w zeszłym roku, w trakcie wywiadu radiowego, przeprowadzonego przez Elvisa Duranta.

Od tamtej zapowiedzi minęło kilka miesięcy, ale Perry ostatecznie dotrzymała słowa, przynajmniej częściowo.

O ile jej pierwszy utwór zapowiadający nowe wydawnictwo, zaprezentowany w luty "Chained To The Rhythm", zawierał przede wszystkim nawiązania do polityki i zachowań ludzi w społeczeństwie, tak w utworze "Bon Apettit" (z gościnnym udziałem raperów z Migos), Perry pod przykrywką jedzenia przemyciła seksualne podteksty.

Zresztą sama Perry w rozmowie z Ryanem Seacrestem na jednej z imprez przed rozdaniem nagród Grammy przyznała, że piosenka będzie "całkiem seksualna".



Amerykańskie media szybko znalazły fragmenty "Bon Appetit", które potwierdzają tezę o erotycznym podtekście w utworach. Katy Perry w numerze opisuje się jako kawałek drogiego mięsa, swoje krocze ukrywa pod metaforą wiśniowego ciasta, a także zdradza, co podnieca ją w trakcie seksu.

Sporo nawiązań w swoich linijkach zostawili raperzy z Migos (chociażby do seksu oralnego i orgazmu).



Na temat swoich metafor Perry wypowiedziała się również w rozmowie z serwisem Buzzfeed. Tam opowiedziała, że wiśniowe ciasto ma wiele znaczeń w popkulturze. "Ciasto może pójść w wiele stron. Może być miłe, może być seksowne oraz seksualne. Może być eufemizmem, a może być po prostu wiśniowe" - mówiła.

Po chwili gwiazda przyznała, że faktycznie w jej piosence "cherry pie" oznacza waginę dziewicy.



Wokalistka przyznała również, że między "Bon Apettit", a jej poprzednią głośną piosenką o "I Kissed A Girl", może istnieć pewne nawiązanie. W swoim wcześniejszym przeboju Perry pisała o smaku czerwonej pomadki, teraz natomiast poszła już na całość.

Przypomnijmy, że płyta, na której znajdą się wspomniane single trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku. Jej prawdopodobnym tytuł to "Witness".



Posłuchaj utworu "Bon Appetit":