Katy Perry: Najjaśniejsza gwiazda "American Idol"

​Katy Perry to zdecydowanie najbardziej barwna postać 16. edycji programu "American Idol".

Jurorzy 16. edycji "American Idol" /Frederick M. Brown /Getty Images

"American Idol" po prawie dwuletniej przerwie wrócił do telewizji. 11 marca telewizja ABC wyemitowała pierwszy odcinek 16. serię reaktywowanego talent show.

W jury programu zasiadają Lionel Richie, Luke Bryan oraz Katy Perry.



Ta ostatnia dostarcza widzom i uczestnikom wielu emocji. Kogo i czym zaskoczyła? Jakie nowe oblicze pokazała? Kto dogłębnie ją wzruszył?

Ukryty talent

Jeszcze z zapowiedzi obecnej edycji programu mogliśmy dowiedzieć się o nieznanym, nietypowym i dość dziwnym talencie Katy Perry.

"Potrafię wyglądać jak żaba. To obrzydliwe i nikt pewnie się już ze mną nie umówi" - stwierdziła Perry, po czym pokazała, jak udaje płaza. Jej koledzy z jury nie ukrywali zaskoczenia.

Wideo KATY PERRY'S Hidden Talent SHOCKS EVERYONE During Audition On American Idol 2018

Pierwszy pocałunek

Jednym z uczestników, który zjawił się na castingu, był 19-letni Benjamin Glaze. Nastolatek zapytany przez Bryana, czy całował dziewczynę i mu się to podobało (była to aluzja do przeboju Katy Perry "I Kissed a Girl") przyznał, że nigdy nawet nie miał dziewczyny.

Po tym wyznaniu zdziwiona Katy Perry poprosiła chłopaka, by natychmiast podszedł bliżej. Wokalistka nadstawiła swój policzek, by Benjamin mógł ją pocałować. Pierwszą próbę uznała za nieudaną, ponieważ uczestnik nie poruszył nawet ustami. Przy kolejnej natomiast Perry niespodziewanie przekręciła głowę, dzięki czemu Benjamin pocałował ją prosto w usta.

Jego umiejętności wokalne okazały się zbyt małe, wszyscy jurorzy byli na "nie" i zalecili Benjaminowi, by dużo ćwiczył.

Całe zajście postanowił skomentować sam Bejnamin. "Czułem się trochę niekomfortowo. Chciałem zachować to na moją pierwszą relację. Chciałem, żeby to było wyjątkowe" - mówił uczestnik w rozmowie z "The New York Times". Chłopak dodał, że gdyby Katy Perry zapytała, czy może go pocałować, z pewnością by odmówił.

Wideo Benjamin Glaze Auditions for American Idol With Nick Jonas' "Levels" - American Idol 2018 on ABC

Mały poślizg

22-letnia Michelle Sussett podczas swojego castingowego występu włączyła muzykę w przyniesionym ze sobą odtwarzaczu i zaprosiła do tańca skład jurorski. Lionel Richie, Luke Bryan i Katy Perry po szybkim namyśle zdecydowali się wziąć udział w wyzwaniu i zaprezentowali swoje taneczne umiejętność na parkiecie.

Niestety zabawa z uczestniczką nie skończyła się dobrze dla Perry, która w pewnym momencie straciła równowagę i przewróciła się, a jej krótka sukienka się podwinęła.

Producenci programu ze względu na dobro najmłodszych widzów zdecydowali się ocenzurować wpadkę Perry, zasłaniając jej odsłonięte pośladki logo "Idola".

Ostatecznie Sussett przekonała do siebie każdego z jurorów i dzięki temu awansowała do kolejnego etapu talent show.

Wideo American Idol Auditioner Gets Judges Up and Dancing - American Idol 2018 on ABC

Nauka pokory

Jednym z uczestników, który zjawił się na castingu, był niepełnosprawny David Francisco. 25-latek został sparaliżowany od pasa w dół w wyniku wypadku - uderzył w niego samochodem kierowca, który przejechał na czerwonym świetle. Po żmudnej i regularnej rehabilitacji chłopak stanął na nogi i obecnie porusza się o kulach.

Na castingu do "American Idol" pojawił się ze swoją narzeczoną. Przed jurorami wykonał utwór "Isn’t She Lovely" Steviego Wondera. Gdy on śpiewał, jego ukochana stała obok, w ręku trzymając jego kule.

W trakcie jego występu wzruszona Katy Perry nie była w stanie powstrzymać łez. Lionel Richie zaś poprosił Davida, by skończył, po czym podszedł do niego i go przytulił. "Jesteś inspiracją dla nas wszystkich" - powiedział chłopakowi juror.

Katy Perry dodała, że z wrażenia i podziwu wobec pary aż zaniemówiła. Jury zgodnie zaprosiło uczestnika do kolejnego etapu programu.