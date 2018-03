Katy Perry i jej obsesja na punkcie biustu

W programie Jimmy'ego Kimmela stara znajoma Katy Perry zdradziła, że w przeszłości wokalistka miała obsesją na punkcie swoich piersi.

Katy Perry w programie promowała trasę koncertową "Wtiness: The Tour", a także nowy sezon reaktywowanego talent show "Idol", gdzie wokalistka będzie jurorką.

W pewnym momencie Kimmel zaprosił gwiazdę do gry pt. "Blast From The Past", w której Perry miała odgadnąć, która z sześciu osób jest jej starym znajomym ze szkoły.

Wokalistka jako drugą wybrała swoją koleżankę ze szkoły - Ahnikę Michaelsen-Johnson, która chodziła do szkoły z Katy Perry w Santa Barbara.

"Byłaś sporym łobuzem" - stwierdziła Ahnika, po czym opowiedziała dwie historie o piersiach Katy Perry.

