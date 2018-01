Katy Perry: Gwiazda na dywaniku u szefów wytwórni

Amerykańskie media donoszą, że Katy Perry przeprowadziła ciężką rozmowę z szefami wytwórni, po tym, jak jej album "Witness" sprzedał się poniżej oczekiwań.

Nowa płyta Katy Perry nie spełniła oczekiwań szefostwa wytwórni? / Ian Gavan /Getty Images

Przypomnijmy, że 9 czerwca 2017 roku do sprzedaży trafił pierwszy po czterech latach przerwy album Katy Perry, "Witness", który promowały single "Chained To The Rhythm", "Bon Appetit" oraz "Swish Swish".



W pierwszym tygodniu płyta sprzedała się w Stanach Zjednoczonych nakładzie 162 tys. egzemplarzy i trafiła na pierwsze miejsce listy Billboard. Łącznie do stycznia 2018 roku rozeszło się 840 tys. kopii na całym świecie.

Takie wyniki nie zadowolił jedna szefa Capitol Music, Steve'a Barnetta, który przyznał w rozmowie z "Variety", że odbył stosowną rozmowę z wokalistką na temat sprzedaży jej albumu.

"Kocham ją i mam z nią wspaniałą relację. Mówię o tym, że zaangażowanie jest bardzo ważne i nie wierzę, że powinny być tak ogromne cykle pomiędzy kolejnymi projektami (tak jak zrobiła to Katy). Myślę, że to się zmieniło, więc siadasz i odbywasz trudną rozmowę z nią i jej menedżmentem" - stwierdził Barnett.



"Więcej nauczyłem się z błędów niż z naszych sukcesów i wierzę, że artyści myślą podobnymi kategoriami. Katy ma plan, my mamy plany i czuję się z tym dobrze" - opowiadał.

19 stycznia Katy Perry rozpocznie światową trasę koncertową promującą "Witness". Według pierwszych prognoz, tournée przyniesie ponad 28 milionów dolarów zysku.



