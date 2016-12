Katastrofa rosyjskiego Tupolewa: Świat opłakuje Chór Aleksandrowa

Samolot Tu-154 rosyjskiego ministerstwa obrony z 92 osobami na pokładzie, m.in. muzykami Chóru Aleksandrowa, spadł w niedzielę do Morza Czarnego niedaleko Soczi. Rosyjskie władze potwierdziły, że nikt nie przeżył katastrofy.

W katastrofie lotniczej Tupolewa zginęła 64 członków Chóru Aleksandrowa /Marek Lasyk /Reporter

Samolot zniknął z radarów kilka minut po starcie z lotniska w Soczi. Maszyna leciała do Syrii, gdzie artyści Chóru Aleksandrowa mieli wystąpić z programem noworocznym przed stacjonującymi tam rosyjskimi żołnierzami. Tu-154 wpadł do morza.



Jak poinformowało rosyjskie ministerstwo obrony, fragmenty samolotu znaleziono na dnie Morza Czarnego w pobliżu brzegu, na wysokości Soczi.

W samolocie Tu-154, który spadł do Morza Czarnego niedaleko Soczi, było 64 artystów Chóru Aleksandrowa. Tylko 3 solistów przeżyło, gdyż zostali w Moskwie .

Jednym z nich był Wadim Ananiew. Śpiewak wcześniej poprosił dyrektorów o wolne, gdyż urodziło mu się trzecie dziecko i chciał pomóc żonie.



"Gdyby to było kilka koncertów, to nie prosiłbym o urlop, bo to moja praca. Byłem już przecież w Czeczenii, w Jugosławii. Poprosiłem dyrektora o zgodę, zrozumiał mnie. Teraz stoję przed wami, a miałem lecieć" - mówił.

Śpiewak wyraził najgłębsze kondolencje bliskim tych, którzy znaleźli się na pokładzie tragicznego lotu.



Innym członkiem zespołu, który został w Moskwie był Siergiej Chłopnikow, który zaznaczył, że w katastrofie zginęli chórzyści, działająca przy chórze grupa baletowa i soliści, ale na pokładzie nie było członków orkiestry. Jak dodał, sam miał lecieć do Syrii, ale wziął wolne ze względu na chorobę dziecka.

Akademicki Zespół Pieśni i Tańca Armii Rosyjskiej im. A.W. Aleksandrowa to jeden z największych w Rosji zespołów muzycznych i słynny na całym świecie chór męski Armii Rosyjskiej. Powstał w 1928 roku. Patronem chóru jest jego założyciel i pierwszy dyrektor - Aleksander Wasiljewicz Aleksandrow, kompozytor muzyki do hymnu ZSRR, od 2000 roku hymnu Federacji Rosyjskiej.



Chór nie bał się również eksperymentować z przeróbkami popowych przebojów. Wielkim hitem sieci była ich wersja utworu Adele "Skyfall".



Wideo Russian Army Choir - Skyfall (Adele Cover)

Kondolencje po śmierci muzyków płyną z całego świata. W rozmowie z TVP Info o tragedii opowiedział również rosyjski artysta mieszkający w Polsce, Alosza Awdiejew.

"Chór Aleksandrowa niby był wojskowy, więc nie bardzo wzbudzał sympatię, szczególnie po wybuchu wojny z Ukrainą i interwencji w Syrii. Mimo przynależności do agresora, wykonywali wspaniałą muzykę" - mówił Awdiejew i dodawał - Szkoda muzyków, którzy zginęli, ale myślę, że Rosjanie szybko odtworzą ten chór i będzie on prezentował ten sam poziom".