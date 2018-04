Katarzyna Nosowska królową Instagrama: "A ja żem jej powiedziała..."

23 maja ukaże się książka "A ja żem jej powiedziała..." będąca rozwinięciem filmików publikowanych przez Katarzynę Nosowską na Instagramie.

Filmiki Katarzyny Nosowskiej na Instagramie robią furorę AKPA

Od połowy 2017 r. Kasia Nosowska, wokalistka zawieszonej obecnie grupy Hey, na swoim Instagramie zamieszcza krótkie filmy wideo, gdzie w zabawny sposób komentuje sytuacje z rodzimego show-biznesu oraz żartuje sobie z innych gwiazd. Np. z Edyty Górniak: "Ja żem jej powiedziała: 'Kaśka, to, że Edyta Górniak odpowiedziała Ci kiedyś 'cześć' nie oznacza, że masz koleżankę w Los Angeles'".

W krótkim czasie profil zdobył ponad 190 tys. fanów, a niektóre filmiki zbierają po kilkaset tysięcy wyświetleń.

"Zadałam sobie pytanie, co w tym zajęciu sprawia mi autentyczną przyjemność, na którym etapie działalności jestem najbardziej sobą, w sobie, czuję się bezpiecznie, a w okolicy serca wzrasta temperatura. Najszczersza z najszczerszych odpowiedzi brzmi - pisanie. Ten samotny moment, kiedy z chmary słów wyłapuję te, które najlepiej opowiedzą emocje. Jest to proces żmudny, momentami skrajnie wyczerpujący. Nie mam łatwości, którą legitymują się prawdziwi mistrzowie żonglerki słowem. Ja wysiaduję. Do odleżyn" - mówi Katarzyna Nosowska.

"Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie" - dodaje autorka "A ja żem jej powiedziała...".

"Żaden to debiut literacki. Na ten przyjdzie pora, gdy odnotuję znaczny wzrost poziomu odwagi :) Ot, po prostu zbiór opowiastek. Nadaje się do tramwaju, autobusu, podróży koleją, na plażę. Może rezydować w toalecie i wszędzie tam, gdzie macie chwilę wolnego czasu. Nie oszczędzam siebie. Opowiadam o życiu, z perspektywy własnego wieku, licząc, że jakiś fragment mojego doświadczenia Wam się przyda, zainspiruje, doda otuchy" - napisała Nosowska na Instagramie.







