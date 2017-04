Kaśka Sochacka i "Trochę tu pusto"

Drobna blondynka z zachrypniętym głosem znana z m.in. "Mam talent" i "Must Be The Music" powraca - poniżej możecie zobaczyć Kaśkę Sochacką w live sesji w utworze "Trochę tu pusto".

Kaska Sochacka przypomina się z nową piosenką /materiały promocyjne

W trzeciej edycji "Mam talent" o Kasi Sochackiej mówiono "perełka" i "księżniczka". Wokalistka śpiewała wówczas następujące piosenki: "Foolish Games" Jewel, "Son Of A Preacher Man" Dusty Springfield i "Angels" Sarah McLachlan, docierając do finału show.

"Prezes prosił nas, byśmy znaleźli same perły. Dziś mogę powiedzieć: prezesie, melduję wykonanie zadania" - komplementował Kasię juror Kuba Wojewódzki.

"Jesteś rewelacyjna, kobieto!" - dodała Małgorzata Foremniak. "Czekaliśmy na ciebie" - podkreślała Agnieszka Chylińska.

Po "Mam talent" wokalistka zaprezentowała single "Drzazga" i "Czasu części pierwsze"; autorskie piosenki można było także usłyszeć podczas jej koncertów.

Później pojawiła się w siódmej edycji "Must Be The Music" - w tym programie dotarła ostatecznie do półfinału.

"Drobna blondynka z twardym kręgosłupem i niskim zachrypniętym głosem" z południa Polski teraz prezentuje zarejestrowane podczas live sesji w Kinie Sława w Międzyrzecu Podlaskim wideo do utworu "Trochę tu pusto". To druga w historii Sesja w Kinie Sława, tradycję zapoczątkował Kortez wykonując utwory "Pocztówka z kosmosu" i "Dla mamy" - które łącznie przekroczyły już 4 mln odsłon na YouTubie.

"Śpiewa od dziecka. Unika lakieru do włosów i szpilek. Zdaje się, że jest sobą" - tak nową podopieczną reklamuje Jazzboy Records.