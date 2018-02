Kasia Nosowska znów podbija sieć! Tym razem z "gangiem grubasów"

Instagramowy profil Katarzyny Nosowskiej już od jakiegoś czasu wzbudza duże zainteresowanie. Wokalistka znów robi furorę, tym razem za sprawą proponowanej, dość nietypowej "diety".

Katarzyna Nosowska na scenie z Dawidem Podsiadło /Baranowski / AKPA

Od kilku miesięcy Kasia Nosowska, wokalistka Hey, na swoim Instagramie zamieszcza krótkie filmy wideo, gdzie w zabawny sposób komentuje sytuacje z rodzimego show-biznesu oraz żartuje sobie z innych gwiazd. Np. z Edyty Górniak: "Ja żem jej powiedziała: 'Kaśka, to, że Edyta Górniak odpowiedziała Ci kiedyś 'cześć' nie oznacza, że masz koleżankę w Los Angeles'".

"A ja żem jej powiedziała: 'Kaśka, jesienna trasa w ogromnych halach, to świetny pomysł, na dużej scenie będziesz wyglądała na osobę drobną. Problemem są szczupli goście, może niech nie podchodzą zbyt blisko...'" - mówiła w jednym z filmików, odnosząc się do własnej osoby.

Od kilku dni Nosowska zapoczątkowała nowy cykl satyrycznych filmów na swoim profilu. Tym razem wokalistka Hey postanowiła sparodiować trenerki fitness.

"Wielokrotnie proszono mnie o to, żebym podzieliła się ze społeczeństwem sposobem na dojście do podobnej do mnie figury. Dlatego już wkrótce zamieszczę serię treningów, poza tym będzie można znaleźć wywiad ze mną w gazecie Fat&Happy" - mówi Nosowska w jednym z filmików, w którym "wywiad" z nią przeprowadza jej przyjaciółka, Agata Kulesza.

Kolejne opublikowane nagrania prezentują zabawne sposoby na to by... przybrać na wadze. Wraz z koleżanką Ewą Katarzyna Nosowska pokazuje "trening" polegający na zjedzeniu czipsów, pączków i piciu oliwy.

Do innych filmików wokalistka zaprosiła również Dawida Podsiadło, z którym jadła pizzę, pączki i bitą śmietanę.

"Jestem twoją wielką fanką. Cieszę się, że chciałeś dołączyć do naszego projektu" - mówi Dawidowi Nosowska, po czym dodaje - "Byłeś zawsze za szczupły, nie ukrywajmy tego".

Każde z prezentowanych przez Nosowską "ćwiczeń" zakończone jest powolnym (by przypadkiem nie spalić kalorii!) opadnięciem na sofę, by "zawiązało się sadło".

Fani Nosowskiej są rozbawieni prezentowanymi filmikami, czego wyraz dają w komentarzach. "Uwielbiam", "Dosiadłabym się", "Nikt tak mnie nie zagrzewa do jedzenia i kreowania opony! Kocham Panią!!!", "Kobieto, jesteś genialna!!", "Nareszcie!!!! Idealna Trenerka" - to tylko niektóre wpisy pod postami na profilu Katarzyny Nosowskiej.



Zdjęcie Dawid Podsiadło / Krzemiński Jordan / AKPA

Zdjęcie Katarzyna Nosowska / Artur Barbarowski / East News

