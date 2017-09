Kasia Moś: Teraz "Twoja twarz brzmi znajomo", potem nowa płyta

Reprezentantka Polski na tegorocznej Eurowizji Kasia Moś chce teraz skupić się na występach w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". A na początku 2018 r. ma się ukazać nowa płyta wokalistki.

Kasia Moś pracuje nad nową płytą /AKPA

Zadaniem uczestników "Twoja twarz brzmi znajomo" jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.



Reklama

Występy ocenia jury w składzie: mezzosporanistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski, Katarzyna Skrzynecka i Bartek Kasprzykowski. Gospodarzami show są Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.



W sobotę (9 września) rozpoczęła się ósma edycja programu. Kasia Moś wcieliła się w Kayah (piosenka "Po co"), zajmując 4. miejsce.

W kolejnym odcinku zobaczymy ją jako Miodu, lidera polskiej grupy Jamal.



Wideo Kasia Moś jako Kayah - Twoja Twarz Brzmi Znajomo

"Pracujemy nad nową płytą, płyta miała się ukazać w tym roku, ale niestety doba ma 24 godziny i to jest niewykonalne. Płytę wydamy na początku przyszłego roku. Album będzie w klimacie electro soul, trochę elektroniki z soulowym zacięciem" - mówi agencji Newseria Kasia Moś.

Jej debiutancki album ukazał się w październiku 2015 roku. Płyta zatytułowana "Inspination" zawiera 13 utworów łączących elektronikę, soul i pop. Większość z nich to wspólne kompozycje wokalistki i jej brata Mateusza. Do współpracy został zaproszony młody producent z Kielc - Essex. W lutym tego roku Moś wydała singel "Flashlight", który zapowiada jej drugi album studyjny. Z utworem zakwalifikowała się do polskich preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2017, które wygrała. W Kijowie ostatecznie zajęła 22. miejsce.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kasia Moś o Eurowizji: Wróciłam z satysfakcją TV Interia

"11 września śpiewam wokalizę do "Dziewiątych wrót" Wojciecha Kilara w Katowicach, z orkiestrą, z DJ-em, taka trochę odmieniona wersja. Jestem trochę zestresowana, ale cieszę się, że takie wyzwanie dostałam i będę mogła zobaczyć, jak mi to wyjdzie" - zapowiada.

Duży koncert zaplanowany jest również na 9 grudnia. Wokalistka zaprezentuje wtedy swój dotychczasowy dorobek artystyczny.

"W sali NOSPR w Katowicach zagramy nasze utwory z płyty 'Inspination', ale również parę premierowych utworów. Zagramy z zespołem, z orkiestrą, z zaproszonymi gośćmi, będzie pan Józef Skrzek z SBB, zaśpiewamy razem utwór 'O mój Śląsku', przylecą również reprezentanci Finlandii na tegorocznej Eurowizji, duet Norma John, czyli Leena i Lasse, będziemy razem śpiewać po raz pierwszy utwór, który wspólnie nagramy na moją płytę, także bardzo się cieszę, już nie mogę się doczekać" - dodaje Kasia Moś.