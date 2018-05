Kasia Moś i Norma John razem ("Wild Eyes")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk Kasi Moś nagrany z grupą Norma John, która reprezentowała Finlandię w Konkursie Piosenki Eurowizji 2017.

Do spotkania Kasi Moś z grupą Normą John doszło w Kijowie w 2017. Reprezentanci Polski i Finlandii w Konkursie Piosenki Eurowizji zmierzyli się w pierwszym półfinale, odpowiednio z piosenkami "Flashlight" i "Blackbird".

Polska wokalistka awansowała do finału, a zespołowi się to nie udało. Znajomość jednak zaowocowała dalszą współpracą.

Efektem jest wspólna piosenka "Wild Eyes", przy której pracowali skandynawscy twórcy: Rickard Bonde Truumeel, Lilly Ahlberg i Lasse Piirainen (pianista Norma John). Producentką nagrania została Kasia Moś.

Utwór "Wild Eyes" znajdzie się nowej płycie Kasi, która ukaże się jeszcze w tym roku.

Za teledysk odpowiada współpracujący już wcześniej z wokalistką Adam Gawenda.

"Opisem tego co chcieliśmy tym teledyskiem przekazać niech będzie cytat: 'Człowiek myślący, że jest pępkiem świata zapomniał o jednym: gdy gatunek ludzki wyginie, przyroda przetrwa, gdy zginie przyroda, ludzie umrą'. Jesteśmy częścią świata przyrody, nierozerwalnie z nią związani, jednak ciągle okazujemy jej za mało szacunku. Dążymy do dobrobytu, do własnej pomyślności, pytanie tylko czy te dążenia nie są okupione dewastacją środowiska. Czy nie zagłuszamy głosu naszego sumienia" - opowiada Kasia Moś.

"Każde, nawet najmniejsze działanie ma znaczenie, może przyczynić się do poprawy życia na Ziemi - nie zapominajmy, że to na razie jedyna planeta jaką mamy. I jak powiedziała kiedyś Jane Goodall - 'Każdy się liczy. Każdy ma swoją rolę do odegrania. Każdy może wszystko zmienić'" - dodaje.