Kasia Moś gościem specjalnym finału polskich preselekcji do Eurowizji

W sobotę (3 marca) poznamy polskiego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję. Gościem specjalnym koncertu będzie Kasia Moś, która w barwach Polski wystąpiła na Eurowizji 2017.

W lutym 2017 r. Kasia Moś wydała singel "Flashlight", który jest zapowiedzią jej drugiego albumu studyjnego. Z tym utworem zakwalifikowała się do polskich preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2017. Ostatecznie podczas finału Eurowizji w Kijowie zajęła 22. miejsce z dorobkiem 64 punktów.

"Kochani wielu z Was mnie pyta, czy wystąpię podczas tegorocznych krajowych eliminacji Eurowizji? TAK - zaśpiewam dla Was FLASHLIGHT Do zobaczenia !!!" - napisała na Facebooku Kasia Moś.

Koncert Krajowych Eliminacji Eurowizji 2018 odbędzie się w sobotę 3 marca o godz. 21.30 na antenie TVP1.

Podczas koncertu widzowie oraz jury wybiorą zwycięzcę, który będzie reprezentować Polskę na 63. Konkursie Piosenki Eurowizji w Lizbonie.

Tegoroczna Eurowizja odbędzie się w stolicy Portugalii w dniach 8 i 10 maja (półfinały) oraz 12 maja (finał). Do finału awansuje po 10 przedstawicieli z każdego półfinału. Polska wystąpi w drugim półfinale.

O wyjazd do Lizbony rywalizują: Future Folk, Marta Gałuszewska, Gromee, Happy Prince, Maja Hyży, Isabel Otrebus, Pablosson, Saszan, Ifi Ude i Monika Urlik.