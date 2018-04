Kasia Kowalska: Pora iść w stronę światła

"Potrzebowałam czasu, żeby się trochę uspokoić" - mówi w "Dzień dobry TVN" Kasia Kowalska, która szykuje pierwszą po 10 latach płytę z premierowym materiałem.

Kasia Kowalska szykuje nowy album AKPA

Zapowiadany już przez nas album ma się ukazać w połowie roku (dokładna data i tytuł nie są jeszcze znane).

Reklama

"Każdy w życiu szuka swojego miejsca i drogi, dzięki której ma jakąś równowagę. Dla mnie ten śpiew zawsze był formą ucieczki od rzeczywistości i formą terapii i tak jest do teraz. Tak to mnie wszystko trzyma w środku i dobrze się czuję" - podkreśla Kasia Kowalska w "Dzień dobry TVN".

"Przez Ignacego, przez to drugie macierzyństwo, przez dojrzewanie, zaczęłam się zmieniać i nie chciałam do tego wracać, co pielęgnowałam przez tamte lata. Mam taką opinię, że jestem mocno zdołowana, co jest trochę zgodne z prawdą, ale nie do końca" - dodaje wokalistka, której syn (ze związku z perkusistą Marcinem Ułanowskim) w czerwcu skończy 10 lat. Z kolei niespełna 21-letnia Aleksandra to owoc związku z Kostkiem Joriadisem, wokalistą grupy Human.



"Wydaje mi się, że pora już iść w stronę światła, pora na to, żeby doceniać prostotę, doceniać życie, doceniać siebie" - mówi Kowalska o zawartości nowej płyty, podkreślając, że "nie ma już takiego doła".

Wideo Kasia Kowalska: Nie ma już takiego doła (Dzień Dobry TVN/x-news)

Zapowiedzią nowego materiału jest singel "Alannah (tak niewiele chcę)". Wcześniej, w połowie 2016 r., po ośmiu latach od premiery ostatniej autorskiej płyty "Antepenultimate" Kowalska zaprezentowała pierwszy singel "Aya".

Clip Kasia Kowalska Aya

Sprawdź tekst utworu "Aya" w serwisie Teksciory.pl!

Wielu fanów liczyło na to, że wkrótce pojawi się cały album, jednak wokalistka wystawiła ich cierpliwość na próbę.

Piosenka "Alannah (tak niewiele chcę) jest efektem współpracy Kasi Kowalskiej z Kenem Rose (m.in. Marianne Faithfull, Lionel Richie, Toto, Kansas) - prywatnie przyjacielem Kasi i gitarzystą Bartkiem Kapłońskim. Produkcją zajął się Adam Abramek, z którym Kowalska pracowała już przy swoich dwóch wcześniejszych albumach.

Clip Kasia Kowalska Alannah (tak niewiele chce)

Sprawdź słowa piosenki "Alannah (tak niewiele chcę)" w serwisie Teksciory.pl!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fragment koncertu Kasi Kowalskiej na TLFO 2017 INTERIA.PL

Angielski tekst do tej kompozycji napisała kanadyjska wokalistka Alannah Myles, pamiętana z wielkiego przeboju "Black Velvet" z 1989 r.

Piosenka, jak i cały album Kowalskiej, powstały w Hazelrigg Bros. Studio w Kalifornii.



Clip Alannah Myles Black Velvet

Sprawdź tekst utworu "Black Velvet" w serwisie Teksciory.pl!