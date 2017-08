Karolina Artymowicz z nowym teledyskiem "Ptaki"

Karolina Artymowicz dała się poznać dzięki programowi "Idol". Jest jego finalistką i laureatką plebiscytu słuchaczy RMF FM - "Głos RMF". Wokalistka zaprezentowała nowy teledysk "Ptaki".

Karolina Artymowicz to finalistka programu "Idol" oraz artystka, która otrzymała nagrodę słuchaczy RMF FM - "Głos RMF" z kampanią promocyjną w radiu RMF FM o wartości 100 tysięcy złotych.

Zaledwie 18-letnia Karolina Artymowicz pochodzi z niewielkiej wsi Charbowo koło Kłecka w województwie wielkopolskim. Na castingu do "Idola" zachwyciła wykonaniem utworu "Little Talks" zespołu Of Monsters and Men. Na co dzień Karolina śpiewa w zespole Create, który ma na swoim koncie już kilka utworów - m. in. "Ptaki".

"Ptaki każdy może interpretować na swój sposób. Pisząc ten utwór, próbowałam przelać na nuty i słowa swój niepokój, jak ciężko jest porzucić role i reguły narzucone nam przez społeczeństwo, które wymaga od nas konkretnych schematycznych zachowań. Nie wyobrażałam sobie mojej płyty bez tej piosenki, uważam, że należy jej się drugie życie. Dla mnie samej jest to oczyszczenie, spowiedź... Teraz już jestem silniejsza, potrafię walczyć o swoje. Wielu z Was pewnie woli poprzednią wersję, ale dla mnie ta, stworzona z Marcinem Borsem, jest bardziej wartościowa - wiem, że wyznacza grubą linię na mojej osi czasu. Zamykam pewien etap swojego życia. Mam nadzieję, że usłyszycie w tym singlu wszystkie emocje, które targały mną przez ostatnie miesiące. Oddaję go w wasze ręce. Czuję się doskonale. Zapraszam do posłuchania" - napisała Karolina Artymowicz.

Zobacz teledysk "Ptaki":

Zwycięzcą programu "Idol" został Mariusz Dyba. W wielkim finale wyprzedził uważaną za faworytkę Karolinę Artymowicz i Jakuba Krystyana.