Kamil Bednarek prezentuje swój "Talizman" (zobacz teledysk)

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Talizman", który zapowiada nowy album Kamila Bednarka.

Kamil Bednarek prezentuje nowy teledysk /Fot. Adrian Slazok /Reporter

"Pamiętajcie - czerpcie z życia całymi garściami, bo wszyscy żyjemy dla wspomnień" - napisał na Facebooku Kamil Bednarek prezentując nowy teledysk.

Tym razem wokalista zaprosił do współpracy Matheo, czołowego hiphopowego producenta mającego na koncie współpracę z m.in. Tede, DonGURALesko, Popkiem, Gangiem Albanii, Sobotą, VNM-em, Paluchem i Anną Karwan.

"W tekście jest wiele zwrotów skierowanych bezpośrednio do kobiety, co nadaje utworowi bardziej osobisty, a nawet intymny charakter a wszystko to wiąże bit oparty o popularny nurt w muzyce rozrywkowej - reggaeton" - czytamy.

Clip Bednarek Talizman - feat. Matheo

Teledysk do "Talizmanu" powstał na Teneryfie (Wyspy Kanaryjskie). Realizacją zajął się Michał Braum, reżyser odpowiedzialny również za poprzedni klip Kamila - "List". Braum ma na koncie także teledyski dla m.in. Artura Rojka, T.Love, Ukeje, Zakopower, LemONa, Hey, Goyi, Tomka Lipińskiego i Johna Portera.

Głównymi bohaterami jest para młodych ludzi, którzy trafiają na wymarzoną wyspę. W rolach głównych zagrali Monika Mazur i Tomasz Chrapusta. Narratorem obrazu jest sam Kamil Bednarek.