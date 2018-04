Kali Uchis na swoim własnym pogrzebie (nowy teledysk "Get Up")

Kali Uchis zaprezentowała nowy teledysk, w którym łączy dwa utwory ze swojej debiutanckiej płyty: "Gotta Get Up" oraz "Body Language".

Kali Uchis promuje swój debiut /Rich Fury /Getty Images

​Po nocy przychodzi dzień, a po burzy... Kali Uchis

Kali Uchis to nowa twarz na amerykańskiej scenie muzycznej. 6 kwietnia ukazała się jej debiutancka płyta "Isolation".



Reklama

Artystka zaprezentowała nowy teledysk "Get Up", w którym połączyła dwie piosenki z albumu: "Gotta Get Up" oraz "Body Language".

Uchis, której bliskie są sztuki wizualne, samodzielnie wyreżyserowała klip.

Zobacz teledysk "Get Up":

Clip Kali Uchis Get Up

Na "Isolation" znalazło się 15 utworów, a gościnnie na płycie pojawili się m.in. Steve Lacy, Jorja Smith, Tyler, The Creator oraz Reykon. Produkcji piosenek podęli się natomiast Thundercat, Tame Impala, BADBADNOTGOOD i Damon Albarn.