Kali Uchis kusi nowym singlem ("After The Storm")

Kolumbijska wokalistka mieszkająca w Stanach zaprezentowała nowy singel "After The Storm", na którym usłyszeć możemy Tylera, The Creatora oraz Bootsy Collinsa.

Kali Uchis przygotowuje debiutancki album /Mike Windle /Getty Images

Kali Uchis to nowa twarz na amerykańskiej scenie muzycznej. Urodziła się w Kolumbii, jednak mieszka i tworzy w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory wydała mixtape "Drunken Babble" oraz EP-kę "Por Vida". Głośno o wschodzącej gwieździe zrobiło się za sprawa jej kooperacji z gwiazdami.

Reklama

W trakcie swojej krótkiej kariery do współpracy Kolumbijkę zaprosili m.in. Snoop Dogg, Gorillaz, BadBadNotGood, Tyler, The Creator oraz Kaytranada.

Mimo młodego wieku Kali ma na swoim koncie nominację do Latin Grammy (gościnnie zaśpiewała w numerze Juanesa "El Ratico") oraz do Grammy (wspomogła Daniela Caesara w numerze "Get You").

Obecnie Uchis pracuje nad debiutanckim albumem. Jego pierwszą zapowiedź był utwór z Jorją Smith pt. "Tyrant". Kolejnym zwiastunem krążka jest wspólny numer wokalistki z Tylerem, The Creatorem i Bootsy Collinsem - "After The Storm".



Wideo Kali Uchis - After The Storm (Audio) ft. Bootsy Collins, Tyler, The Creator

Sprawdź tekst utworu "After The Storm" w serwisie Teksciory.pl

Produkcji numeru podjęli się Kanadyjczycy z zespołu BadBadNotGood, natomiast za okładkę singla, na której widzimy Uchis, odpowiedzialny był fotograf ukrywający się pod pseudonimem coughs.