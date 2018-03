Kali Uchis debiutuje z płytą "Isolation"

6 kwietnia do sprzedaży trafi pierwszy album wschodzącej gwiazdy pop i R&B, Kolumbijki Kali Uchis.

Kali Uchis na okładce płyty "Isolation" /

Na "Isolation", bo tak nazywać będzie się debiut Kali Uchis, znajdzie się 15 utworów, a gościnnie na płycie pojawią się m.in. Steve Lacy, Jorja Smith, Tyler, The Creator oraz Reykon. Produkcji piosenek podejmą się Thundercat, Tame Impala, BADBADNOTGOOD i Damon Albarn.

Na single promujące krążek wybrano utwory "Tyrant" (nagrany z Jorją Smith) oraz "After The Storm" (stworzony z Tylerem, The Creatorem i Bootsy Collinsem).

Kali Uchis to nowa twarz na amerykańskiej scenie muzycznej. Urodziła się w Kolumbii, jednak mieszka i tworzy w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory wydała mixtape "Drunken Babble" oraz EP-kę "Por Vida". Głośno o wschodzącej gwieździe zrobiło się za sprawa jej kooperacji z gwiazdami, m.in. Snoop Doggiem i Gorillaz.



Clip Kali Uchis After The Storm ft. Tyler, The Creator, Bootsy Collins

Mimo młodego wieku Kali ma na swoim koncie nominację do Latin Grammy (gościnnie zaśpiewała w numerze Juanesa "El Ratico") oraz do Grammy (wspomogła Daniela Caesara w numerze "Get You").

W lipcu wokalistka po raz pierwszy wystąpi w Polsce podczas Open'er Festival.