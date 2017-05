Kaja Paschalska powraca (teledysk "Karma")

Singel i klip "Karma" zapowiada nową płytę Kai Paschalskiej, znanej przede wszystkim z roli Oli w "Klanie".

Kaja Paschalska zapowiada nową płytę teledyskiem "Karma" /AKPA

Przypomnijmy, że Kaja Paschalska jako wokalistka zadebiutowała w 2001 roku płytą zatytułowaną po prostu "Kaja Paschalska" (ponad 20 tys. sprzedanych egzemplarzy). Dwa lata później ukazał się album "Kaja 2".

Paschalska w dorobku ma m.in. nagrodę w konkursie Debiuty na festiwalu w Opolu (2001), Superjedynkę (2002) i wygraną w konkursie Serialowy Przebój Lata w 2010 r. w Opolu (razem z Piotrem Kupichą i Izabelą Trojanowską). Gościnnie zaśpiewała też w piosence "Mała Chinka" Funky Filona (2005).

Po dłuższej przerwie powróciła w muzycznej odsłonie w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". W trzeciej edycji show Polsatu zajęła ostatecznie 4. miejsce. W programie wykonywała piosenki z repertuaru Cher, Beaty Kozidrak, Duffy, Beyonce, Lionela Richiego, 50 Centa, Micka Hucknalla (Simply Red), Lany Del Rey, Britney Spears i Rihanny.

Nowy singel "Karma" to "całkiem nowa muzyczna odsłona dorosłej Kai Paschalskiej". Piosenka zapowiada nową płytę, która ukaże się jeszcze w tym roku. Wiadomo już, że album zawierać będzie 12 nagrań, w tym dwa akustyczne. Wszystkie piosenki powstały we współpracy z producentem Andrzejem "Fonai" Pieszakiem.

W zapowiedzi czytamy, że album utrzymany będzie "w klimacie alternatywnego, nowoczesnego popu". Za kompozycje linii melodycznych, tworzenie harmonii, aranżacje oraz wykonanie chórków, teksty w języku polskim i angielskim odpowiedzialna jest sama Kaja. Ma ona także ostateczne zdanie decydujące o brzmieniu każdej z zawartych na krążku kompozycji.

"Lata pracy nad sobą i kształcenia się w kierunku muzycznym zaowocowały właśnie tym nowym projektem. Długo na to czekałam. To 'dojrzała' ja. Dumna z siebie. Kobieta, nie dziewczynka. Wokalistka, a nie śpiewająca aktorka. Ten projekt to moje prawdziwe emocje i moja ciężka praca. Nad techniką, pewnością siebie, w końcu nad odnalezieniem w sobie odwagi, żeby realizować konsekwentnie swoje marzenia. To jest to co kocham i to jest mój moment, żeby podzielić się tym z innymi" - mówi Kaja.