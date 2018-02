Kacper Gołda i jego "Los": Naprawić dawne błędy

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Los" Kacpra Gołdy, którego szeroka publiczność może pamiętać z "The Voice of Poland" i "X Factor".

Kacper Gołda prezentuje nowy teledysk /My Music

Kacper Gołda pochodzi ze wsi Janowiec. Jak możemy przeczytać w jego oficjalnej biografii, jego ulubionymi artystami są Ed Sheeran oraz Coldplay.

Widzowie poznali uczestnika w 2014 r. dzięki programowi "X Factor". 16-letni wówczas wokalista wykonał w talent show utwór "Let Her Ho" Passengera, czym przekonał do siebie wszystkich jurorów.

"Wielką historię tobie wróżę" - mówił Kuba Wojewódzki. "Myślałam, że przyszedł kosmita, a przyszła wielka gwiazda. To było świetne" - komplementowała go Ewa Farna.

Gołda trafił do drużyny Czesława Mozila, jednak widzowie nie mieli okazji zobaczyć go na żywo.



W kolejnych latach kariera Kacpra nie rozwinęła się tak, jak spodziewał się tego Wojewódzki. Gołda zaliczył m.in. duet z Varius Manx (zaśpiewali "Africa" Toto na potrzeby akcji RMF FM), a także zaprezentował w sieci dwa single - "Wiśniami" oraz "Na żadne z gwiazd".



Jesienią 2017 roku przypomniał się w ostatniej edycji "The Voice of Poland". Podczas przesłuchań w ciemno wykonał utwór "Cisza" Kamila Bednarka i doprowadził do tego, że odwróciły się wszystkie fotele. Ostatecznie wybrał drużynę Andrzeja Piasecznego.



Aktualnie wokalista pracuje nad nowymi utworami oraz zbiera materiał na debiutancką płytę.

"['Los'] mówi o poszukiwaniu, tego co życiu w najważniejsze. Wbrew mimowolnie powracających spraw, cały czas próbuje odnaleźć sens. Artysta chcąc zagoić rozdrapane rany i naprawić dawne błędy walczy dalej, szuka swojej miłości i pragnie zabrać ją do swojego świata. Podświadomie czuje, że jest ona blisko. Nagle dostaje od Losu znak i motywacje w drodze do szczęścia. Ostatecznie osiąga to co pragnie, odkrywa piękno miłości i bliskości" - czytamy w informacji o nowym singlu.

