K.A.S.A. i Justyna Sawicka w duecie ("O co prosisz")

Poniżej możecie posłuchać piosenki "O co prosisz", którą razem nagrali K.A.S.A. i finalistka "Must Be The Music" Justyna Sawicka.

K.A.S.A. i Justyna Sawicka nagrali duet /materiały prasowe

Znany z przebojów "Maczo", "Piękniejsza" czy "Kasanova" Krzysztof "K.A.S.A." Kasowski na scenie muzycznej działa od początku lat 90. Nie tylko jest wokalistą, ale również kompozytorem i producentem, który wspiera wykonawców stawiających pierwsze kroki w branży.

Teraz połączył siły z Justyną Sawicką, którą mogą pamiętać widzowie dziewiątej edycji "Must Be The Music" (doszła w nim do finału), ostatnio bezskutecznie próbującej siły w eliminacjach do Eurowizji.

K.A.S.A poznał Justynę Sawicką podczas wydarzenia promującego jej debiutancki teledysk i singel "Siła". Dowiedział się wówczas, że jej droga wcale nie była łatwa. Pochodząca z Nowogardu wokalistka nie mogła na początku liczyć na wsparcie rodziny. Podczas startu w "Must Be The Music" jej mąż był jeszcze zdania, że powinna skupić się na wychowaniu dzieci. Justyna udowodniła, że może połączyć rolę matki, żony, bizneswoman i wokalistki.

"'O co prosisz' to wiosenna propozycja, która zachęca wszystkich do tego, aby nie bali się wspinać do góry po swoje marzenia. Tak jak śpiewamy w tej piosence, każdy z nas chce wierzyć, że nadejdzie w jego życiu taki moment, kiedy wszystko będzie proste i spełni się to, co nie spełnione. Dzięki Krzysztofowi zrozumiałam tę prawdę! A że przy okazji pojawia się też 'Kasa' to już tylko wartość dodana" - śmieje się Justyna.

Wideo K.A.S.A. feat. Justyna Sawicka - O Co Prosisz (Audio)

"Przez wiele lat obserwowałem młodych ludzi, którzy zabiegają o miejsce na rynku muzycznym. Dlatego postanowiłem podzielić się swoim doświadczeniem i dać im nie tylko swoją muzykę, ale i przesłanie. Pamiętajcie: najważniejsza jest konsekwencja i nie oglądanie się za siebie. Wszystkie małe osiągnięcia kiedyś dadzą wielki efekt! Z Justyną złapaliśmy fajny kontakt, a jak dowiedziałem się, że była moją fanką i dodatkowo łączy nas miłość do Wysp Kanaryjskich, nie miałem wyboru! Wcale nie musiała prosić" - dodaje Krzysztof Kasowski, który nagrywał wcześniej z m.in. Andrzejem Piasecznym, Norbim i Funky Filonem.