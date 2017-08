​Justyna Święs i Wojtek Urbański: Posłuchaj ich piosenki promującej serial "Ultraviolet"

​Justyna Święs z The Dumplings oraz współzałożyciel duetu RYSY, Wojtek Urbański, nagrali utwór promujący nowy serial kanału AXN zatytułowany "Ultraviolet".

Wojtek Urbański i Justyna Święs razem na scenie /Michał Szlaga /materiały prasowe

Jedna z najciekawszych polskich wokalistek młodego pokolenia i znany producent muzyczny, współzałożyciel zespołu RYSY, nagrali utwór promujący nową produkcję kanału AXN, "Ultraviolet". Piosenka będzie użyta także w czołówce serialu.

Nowy utwór Wojtka Urbańskiego i Justyny Święs to zestawienie głębokich elektronicznych brzmień z wysoką, wznoszącą barwą głosu wokalistki. Podobnie jak scenariusz serialu, harmonia i melodie w piosence są owiane tajemnicą i niepokojem.

"Przed napisaniem tekstu czytałam fragmenty scenariusza, aby wczuć się w klimat serialu. Dużo jednak pozostawiłam też kwestii wyobraźni" - mówi Justyna Święs, autorka tekstu.

"Pracując nad piosenką do 'Ultravioletu' po raz pierwszy tworzyłem muzykę, która ma promować serial. Utwór powstawał przez około miesiąc. To było bardzo ciekawe doświadczenie" - dodaje Wojtek Urbański.

Wojtek Urbański, poza pracą nad utworem promującym serial, skomponował też ścieżkę dźwiękową do serialu.

Do utworu powstaje również teledysk, którego twórcą jest Filip Załuska. Premiera klipu odbędzie się we wrześniu.

Serial "Ultraviolet" opowiada historię trzydziestoletniej Oli Serafin, którą osobiste przejścia zmusiły do opuszczenia Londynu i powrotu do rodzinnej Łodzi. Pewnej nocy, prowadząc samochód, jest świadkiem tragicznego zdarzenia. Policja uznaje je za samobójstwo i zamyka sprawę, z czym nie zgadza się Ola. Decyduje się znaleźć wyjaśnienie na własną rękę i szuka pomocy w Internecie. Znajduje grupę detektywów amatorów, rozwiązujących sprawy, których nie jest w stanie wyjaśnić policja i przyłącza się do nich.

Za reżyserię odpowiadają Jan Komasa i Sławomir Fabicki. W produkcję zaangażowani są także twórcy amerykańscy - producentami wykonawczymi są Wendy West ("Dexter", "Czarna lista") i Barry Josephson ("Kości", "Zaczarowana", "Bardzo Dziki Zachód"). W obsadzie znajdują się m.in. Sebastian Fabijański, Marta Nieradkiewicz, Bartłomiej Topa, Agata Kulesza, Marek Kalita, Michał Żurawski i Magdalena Czerwińska.

Premiera serialu odbędzie się jesienią w AXN. Więcej o "Ultraviolet" przeczytasz w serwisie Świat Seriali!