Justyna Sawicka jest "Sama nocą"

Finalistka "Must Be The Music" Justyna Sawicka zaprezentowała swój najnowszy singel "Sama nocą" podczas 10. edycji Festiwalu Scyzoryki w Kielcach.

Pochodząca z Nowogardu Justyna Sawicka przebojem dostała się do finału dziewiątej edycji "Must Be The Music". Początkowo do jej udziału w tym programie nie był przekonany nawet mąż, z którym razem prowadzą skup złomu. Potem wywołany na scenę mężczyzna musiał za to przepraszać.

"Już udowodniłaś mężowi, finał to już wielki sukces" - komentował wówczas juror Adam Sztaba. "Pani jest super babka" - orzekł Piotr Rogucki, choć jednocześnie zaznaczył, że to poziom występu na weselach.

Po programie wokalistka zaprezentowała piosenki "Oto ja", "Znasz mnie", "Siła" (w teledysku zagrał Jarek Jakimowicz, aktor pamiętany z serii "Młode wilki"), "Niezgoda" (z nią bezskutecznie próbowała sił w tegorocznych eliminacjach do Eurowizji) i "O co prosisz" z Krzysztofem "K.A.S.A." Kasowskim.

Teraz premierę miał utwór "Sama nocą".



"W jednym z talent show zaśpiewałam 'Co mi Panie dasz' z repertuaru Bajmu. To bardzo mi bliska stylistka muzyczna. Musiałam jednak poczekać chwilę, aby trafić na gitarową kompozycję, która urzeknie mnie od pierwszego przesłuchania. Tak się stało z utworem 'Sama nocą', skomponowanym przez znanego polskiego kompozytora - Andrzeja Mrowca. Nagrałam go w studio u Jarosława 'Jasia' Kidawy - wielokrotnie nagradzanego Platynowymi Płytami producenta muzycznego. Piosenka jest moim powrotem do rockowych, gitarowych brzmień, które pokochałam już dawno temu" - opowiada Justyna Sawicka.

Podczas koncertów możemy usłyszeć nie tylko jej autorskie piosenki, ale także przeboje z repertuaru Agnieszki Chylińskiej, Małgorzaty Ostrowskiej czy Beaty Kozidrak.