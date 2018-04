Justin Timberlake ogłosił radosną nowinę

W poniedziałek (2 kwietnia) Justin Timberlake przerwał swój koncert w Michigan, żeby... pomóc swojej fance ogłosić, że spodziewa się dziecka.

Podczas koncertu Justina Timberlake’a w Detroit w Little Caesar Arena uwagę wokalisty przykuła pewna kobieta.

Darcell Baxtresser, bo tak ma na imię fanka, trzymała w ręku kartkę z pytaniem: "Pomożesz mi ogłosić mojej rodzinie, że jestem w ciąży?".

Timberlake nie pozostał obojętny wobec jej prośby. Gwiazdor zszedł do Darcell i zabrał od niej kartkę, na której widniała informacja o dacie porodu.

"Ten znak przyciągnął moje spojrzenie, muszę przerwać koncert" - powiedział Timberlake do publiczności, po czym ogłosił - "Dziecko Baxtresser przyjdzie na świat 1 listopada 2018 roku".

Informacja spotkała się z żywą reakcją ze strony tłumu. Na pytanie, czy tata dziecka jest na koncercie, wokalista usłyszał odpowiedź przeczącą, którą skomentował krótkim: "szkoda", a chwilę potem poprosił, by przekazać gratulacje również jemu.



Nagranie z "niezapomnianego" momentu Darcell umieściła na swoim profilu na Facebooku. "To był najbardziej niesamowity, magiczny, niezapomniany moment, jaki kiedykolwiek miałam w życiu!!!" - napisała przyszła mama.









Jak podał serwis The Blast, kartka, która ostatecznie trafiła do rąk Timberlake’a, została prawie skonfiskowana przez ochronę stadionu. Pracownicy ochrony pozwolili Darcell zatrzymać ją pod warunkiem, że nie będzie rozpraszała gwiazdy wieczoru...

"Pokochałam go, gdy miałam sześć lat, więc jeśli chciałam, by ktokolwiek ogłosił to światu, to on" - powiedziała później Darcell Baxtresser w rozmowie z E! News.

Justin Timberlake promuje obecnie swój nowy album "Man of The Woods".